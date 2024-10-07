專訪：星展利用AI提升生產力及客戶服務

生成式人工智能（AI）的實際應用場景不斷增加！星展香港執行董事兼企業及機構銀行數碼及創新主管王玥接受本報專訪時透露，內部已啟用名為「DBS-GPT」的AI協助軟件，透過使用員工手冊等數據訓練，幫助員工知悉業務的正確處理程序，並獲得相關文件，大大提升生產力及客戶服務。

續投資金融科技維持競爭力 她直言，由於無法確保生成式AI所生成的資料百分百準確，加上數據或涉及敏感資料，因此未適宜公開使用，強調「金融科技雖然能提供便利，但不能犧牲風險」；員工在進行例如審批文件或撰寫報告時，AI只會充當協助的角色。

面對市場愈來愈激烈的競爭，她認為銀行必須在金融科技層面保持相當的投入，以維持競爭力。例如該行在今年6月推出新的身份認證技術，中小企客戶於網上最快15分鐘完成申請表格，最快一個工作天完成開戶，毋須親臨分行，較原先時間快近一倍。

星展於新加坡及香港均有業務，她形容星港同為國際金融中心，在法律、人才、稅務、監管方面的優勢相當。兩者主要的分別，在於星洲擁有東盟網絡，香港背靠內地14億人口的市場，均使用共同語言，內地的人才可透過「高才通」來港，有效迅速擴大本地人才庫，以發展金融科技。

金融科技屬近年新興類別，大專院校亦增設相關科目或學位；此外，近年有「深港澳的金融科技分析師」的3地互認證書課程。不過，她認為，在實質招聘上，申請人過往的履歷最為重要；以該行聘請的中層職位為例，坦言學歷並非優先，會先考慮曾從事數碼銀行或科技相關經驗之人士。