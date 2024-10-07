深圳二手樓本月首4日成交飆3.28倍
內地政府上月底連發多項「大招」救樓市後，住宅市道明顯好轉，「鬆綁」後首個十一長假期前期，無論是一二手樓的睇樓量，還是成交量均見大增。其中，鄰近香港的深圳「旺丁又旺財」，該市房地產仲介協會統計顯示，10月1至4日期間，該市二手房睇樓量較新政發布前的9月日均值增長45%，按年升20%。同期深圳市二手房成交量較9月日均值大漲174%，按年更大升328%！
放盤量方面，在10月5日，深圳市二手樓共有65,789套放盤，較9月30日增幅雖僅逾2%，但數量增加達1,388套。該協會會長張媛分析，單看數據，在短短數日該市二手樓市場回升，交易活躍度有所提升，但從中長期看，當前樓市是否能擺脫「困境」逆勢而上，關鍵還得依靠宏觀經濟環境企穩，以及人們對未來整體預期是否能扭轉過來。
部分買家跨省購新盤
一手樓方面，各發展商都施展渾身解數，在長假期期間辦活動來增加客流，將營銷中心打造成為假期「好去處」。據深圳中原研究中心數字，10月1至3日，通過該中介公司成交的深圳二手住宅成交量按年升233%，一手房更增長569%。置業顧問稱，部分買樓客人更跨市甚至跨省來深圳買樓，包括東莞、惠州、中山，甚至江西、湖南等地客人。
另一個一線城市上海，在9月30日新政發布後樓市火熱。據內媒統計，多個樓盤認購率創新高，達85至200%不等。上海近郊與遠郊區新樓盤的銷售速度明顯上升，例如華潤置地(01109)旗下項目在長假期3天內來訪345組客人，累銷46套住宅，涉資2.61億元人民幣。同時，二手住宅市場見熱起來，成交量明顯上升，甚至有放盤業主加價放售，雖未見成交價大漲，但明顯重現活力。
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