深圳二手樓本月首4日成交飆3.28倍

內地政府上月底連發多項「大招」救樓市後，住宅市道明顯好轉，「鬆綁」後首個十一長假期前期，無論是一二手樓的睇樓量，還是成交量均見大增。其中，鄰近香港的深圳「旺丁又旺財」，該市房地產仲介協會統計顯示，10月1至4日期間，該市二手房睇樓量較新政發布前的9月日均值增長45%，按年升20%。同期深圳市二手房成交量較9月日均值大漲174%，按年更大升328%！

放盤量方面，在10月5日，深圳市二手樓共有65,789套放盤，較9月30日增幅雖僅逾2%，但數量增加達1,388套。該協會會長張媛分析，單看數據，在短短數日該市二手樓市場回升，交易活躍度有所提升，但從中長期看，當前樓市是否能擺脫「困境」逆勢而上，關鍵還得依靠宏觀經濟環境企穩，以及人們對未來整體預期是否能扭轉過來。

部分買家跨省購新盤 一手樓方面，各發展商都施展渾身解數，在長假期期間辦活動來增加客流，將營銷中心打造成為假期「好去處」。據深圳中原研究中心數字，10月1至3日，通過該中介公司成交的深圳二手住宅成交量按年升233%，一手房更增長569%。置業顧問稱，部分買樓客人更跨市甚至跨省來深圳買樓，包括東莞、惠州、中山，甚至江西、湖南等地客人。