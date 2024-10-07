滬深交易所傳周二復市前作全網測試

中央重手救市後不久，A股隨即步入十一長假連續休市一周，惟內地散戶開戶步伐隨港股升勢不繼加速，明顯對A股周二復市寄予厚望。綜合內媒報道，為防長假復市後，滬深交易所的電腦系統應付不了「爆單」情況出現故障，在今日展開全網測試。

擬今准網上開設期貨戶口 與此同時，因應多家期貨公司表示期貨預約開戶人數較多，中國期貨市場監控中心擬於周一開放期貨網上開戶系統。

由上海證券交易所組織進行的系統開機連通性測試，據報參與測試單位包括上交所技術公司、資訊公司及相關金融機構。雖然業內人士指，周一的開機連通性測試為假期後的例行測試，但由於9月最後交易日A股成交額已破頂，故交易所及券商交易系統能否應付前所未有的壓力相當重要。

上交所延長交易申報時間 上交所昨晚通知，決定在周二A股復市日起，延長接受指定交易申報指示時間，改為每個交易日上午9時15分至中午11時30分、下午1時至3時，同時提示各會員單位及市場參與者及時做好相關業務技術準備。

另有消息指，上交所在研究進行裝置擴容，具體方案在討論中。因連開戶門檻較高的股指期貨亦加快開戶流程，雖然首次開通指數期貨帳戶的投資者，在通過期貨基礎知識測試、3年內10筆期貨交易的基礎上，需連續5個交易日保證金帳戶可用資金餘額不低於50萬元人民幣，帳戶注資50萬元人民幣以上後開始驗資，或需時一周，最快下周才能正常交易指數期貨，但A股券商開戶潮已吹向期貨公司。

滬深交易所提前「備戰」之外，中國證券登記結算公司在假期期間「不打烊」，昨起開放統一帳戶平台和身份訊息核查系統，應對海量開戶申請，兩項服務原定周一開放，故外界指這屬破天荒的調動。