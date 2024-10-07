人民幣升值利好境外旅遊
十一假期內地旅遊出行熱潮實屬意料中事，不過，今年在岸人民幣匯率在節前一段時間表現持續強勢，卻是中國人民銀行出其不意送上的「大禮」，對於手持人民幣、打算外遊才兌換外幣的內地消費者而來，可能帶來「吃、喝、玩、樂」的額外預算，難怪有指人民幣升值為境外遊的催化劑之一。
攜程：長途機多過疫前
攜程集團(09961)發表今年十一長假的旅遊趨勢，顯示內地遊客熱門目的地以航班數據來看，香港、日本、南韓、泰國及馬來西亞位列前5位。而且今年內地旅客更傾向長途目的地，澳洲、美國、新西蘭、英國、法國和西班牙成為最受歡迎的長途目的地。與2019年疫情前相比，長途航班數量有所增加。
面對人民幣的購買力增強，內媒引述旅遊行業人士指，這對於十一假期出境外遊的內地人來說，明顯增加了「底氣」。同時，業界留意到深圳多家銀行外幣兌換的情況，亦明顯升溫，涉及泰銖、日圓、美元等外幣，都是需求量較高的貨幣。
不過，一如國家外匯管理局國際收支司前司長管濤所指，今輪人民幣匯率反彈由市場主導，早在9月24日之前就開始，主要是兩方面的原因帶動，剛開始是外圍因素回暖，因美國聯儲局的寬鬆貨幣政策預期，加上美元轉弱，還有日圓的大幅反彈，然後帶動人民幣的升值，令一些涉及人民幣的息差交易反向平倉，至於人民幣會不會繼續升值，則仍要看外圍環境的變化。
8城市設免稅店誘購物
在人民幣匯率雙向波動已是新常態的情況下，如撇開匯率考慮，境內消費者留在國內免稅店掃貨亦不失為快捷之選。內地財政部等部門印發《關於完善市內免稅店政策的通知》，自10月起實施，提及將在廣州、成都、深圳、天津等8個城市，各設立一家市內免稅店，重點還是進一步提振消費市場，吸引內地客回流購物。如是者，中國中免(01880)股價自9月19日展開升浪，曾連漲9個交易日累漲近一倍。
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