人民幣升值利好境外旅遊

十一假期內地旅遊出行熱潮實屬意料中事，不過，今年在岸人民幣匯率在節前一段時間表現持續強勢，卻是中國人民銀行出其不意送上的「大禮」，對於手持人民幣、打算外遊才兌換外幣的內地消費者而來，可能帶來「吃、喝、玩、樂」的額外預算，難怪有指人民幣升值為境外遊的催化劑之一。

面對人民幣的購買力增強，內媒引述旅遊行業人士指，這對於十一假期出境外遊的內地人來說，明顯增加了「底氣」。同時，業界留意到深圳多家銀行外幣兌換的情況，亦明顯升溫，涉及泰銖、日圓、美元等外幣，都是需求量較高的貨幣。

不過，一如國家外匯管理局國際收支司前司長管濤所指，今輪人民幣匯率反彈由市場主導，早在9月24日之前就開始，主要是兩方面的原因帶動，剛開始是外圍因素回暖，因美國聯儲局的寬鬆貨幣政策預期，加上美元轉弱，還有日圓的大幅反彈，然後帶動人民幣的升值，令一些涉及人民幣的息差交易反向平倉，至於人民幣會不會繼續升值，則仍要看外圍環境的變化。