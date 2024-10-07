消費券消費貸款升級催谷

比起樓市放寬限購、降低存量按揭貸款利率、鼓勵A股公司股票回購增持再貸款、延長經營性物業貸款的政策，一般平民百姓向來更關心的是會否派發消費券，因普及程度與家電「以舊換新」補貼足以相提並論，連內地銀行亦趁十一長假期加大消費貸款營銷力度，10月份消費升級的效應勢隨之擴大。

業界專家以至經濟學家已反覆多次提醒，目前內地經濟運作的一大堵點，在於有效需求不足，迫得9月召開的政治局會議亦開宗明義要提升消費結構。十一長假前夕，文旅部亦發聲鼓勵各地推出文旅消費惠民舉措，包括將發放5億元（人民幣‧下同）文旅消費券等消費補貼。

同時，多地不吝嗇發放以億元計的服務消費券。如上海決定投入市級財政資金5億元，分兩階段針對餐飲、住宿、電影、運動等4個領域發放消費券，營造消費熱潮。四川省亦投入逾4億元財政資金用作消費券發放，其中3億元用於發放家居等消費券。

預期補貼農村效果較佳 除此之外，四川省更明確繼續實施消費信貸財政貼息。對今年10月至明年3月底期間，銀行向當地居民發放一年期及以上，且貸款用途為汽車購置、電子產品、房屋裝修、家電家具耐用品的4類商品實體消費貸款，財政部門將按年利率1.5厘、單筆不超過3,000元給予居民一年期的單次貼息，居民在該省範圍最高可享兩筆貸款貼息支持。

黑龍江也正進行為期一個月的主題促進消費活動，發放促消費資金約5,430萬元，預計直接推動消費近10億元。其中，計劃發放政府消費券約4,530萬元。

京東數字科技首席經濟學家沈建光於上月底演講時指，近期消費者對物價高度敏感，對性價比的推崇更堪稱達到極致。他認為，在這樣的情況下，政府推出各類消費券將快速推動商品銷售。值得注意的是，在農村和三、四線城市，政府補貼推動消費的效果比一線城市好。

部分銀行貸息跌穿兩厘 各地政府紛紛推出優惠政策，銀行同樣亦步亦趨。十一假期指定銀行推廣活動不在話下，為配合旺季客戶的消費需求增加，部分銀行亦慷慨推出限時貼息政策，將消費貸利率壓低，甚至跌穿「2字頭」。例如有內銀的蘇州分行表示，該行客戶在個人消費的貸款可享2.98厘的基礎之上，特定時間內支用，如期限達6個月即可領取免息券，最後一個月的最低利率僅為1.88厘。

業界人士對此指，相關消費貸的期限仍較短，惟貸款額度似乎最高可達100萬元，估計銀行消費貸利率還未見底，因存款準備率仍會下調，而且銀行負債端或進一步優化。