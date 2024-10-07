華經濟復勇靠「銀十」谷消費

券商估改進空間充足 料必需品行業率先受惠 踏入「金九銀十」消費衝刺期的大直路，內地祭出集貨幣、財政、救股樓及惠民生於一身的穩經濟大招，即使內地股民在十一長假前趁A股反彈賺得盆滿缽滿，直接刺激消費意欲回暖，但長假期間提振消費的實際需求是否改善仍屬關鍵，甚至是外界會否調整內地經濟前景的風向標。

中信里昂發表研究報告指，中央政治局傳達的訊息明確顯示，消費可以成為中國內地的增長引擎。該行認為，今年以來，消費板塊拖累內地國內生產總值（GDP）表現，換來的是，現時消費板塊也有足夠改進空間。花旗亦在報告指，中國人民銀行在9月底放寬房地產及釋放股票市場流動性後，多個部委及地方政府隨後相繼宣布促消費計劃，故該行預期，必需品行業將首當其衝受惠，因反映當局着重於惠民生及消費信心提升的要求。

花旗續指，如果內地政府進一步推出有效的財政刺激措施，而正面財富效應更為明顯，預計非必需品行業於稍後階段受惠。里昂則預期，增強民生福利政策將成為重點，尤其是對兒童照顧及長者的扶持。

望推具體措施穩樓市信心 對於內地政府在9月底連環打出政策組合拳，野村證券指，新政目的大抵是刺激市場並提振信心，但最終仍有必要推出深思熟慮的政策，來解決根深柢固的問題，特別是在如何穩定房地產行業方面。該行認為，增量刺激的規模可能會限制在每年GDP的3%，市場應該更重視刺激措施的具體內容。

十一長假期作為第三季及第四季之間承上啟後的重要時刻，除了中信里昂及花旗均看好消費板塊的機遇之外，中信証券研究也提及，消費板塊在前期估值深度調整、持倉不高的情況下迎來大幅反彈的轉捩點。考慮到新政策發力時點，正值十一長假前，刺激舉措又超出市場預期，從上月一場政治局會議足見當局重視內需的大方向，到一線城市以至部門推行各類消費券、補助等，決策者扶助消費的政策態度明確。

該券商續指，即使不考慮近期政策的潛在推動，今年第四季的基數壓力緩減的背景下，偏向必需品的消費行業有望企穩回升，如消費互聯網、乳製品及大眾餐飲等必需板塊。至於政策帶動的資金配置需求，白酒類、酒店及人力資源服務等行業亦有望表現突出，整體消費行情的持續性及上漲空間，將取決於後續政策落實後的具體效力。

內需倘恢復 GDP或年增5% 中國銀行研究院在9月底發表第四季展望時亦指，內地經濟恢復基礎仍有待進一步鞏固。出口增速或將放緩，內需有效改善對未來經濟景氣恢復較關鍵，但內需改善的幅度更多取決於政策力度與效果。若外部環境整體平穩，宏觀政策力度加大並取得較好效果，內需加快恢復，料第四季度及全年GDP分別增長5.1%和5%左右，將高於其對第三季的4.8%增長預測。

一旦外部風險與衝擊加大，穩增長政策效果有限，內需恢復不及預期，上述研究院預計第四季及全年GDP分別僅增約4.7%和4.8%。如果全年要實現GDP增長5%的目標，就需要宏觀政策加倍發力，提高針對性，未來政策需從供給端為主，轉向供需並重，加強財政、貨幣等各項政策的協調配合，促進需求穩步恢復、市場預期和信心改善等等，以推動經濟平穩渡過動能轉換的陣痛期。

中國經濟按年變幅及預測