美股業績期拉開帷幕 上月核心通脹料頑固

外圍市況焦點繼續落在減息進展及即將來臨的美國大選之際，美股新一季業績期也將拉開帷幕，本周打頭陣的焦點股包括百事公司、摩根大通、基金巨頭貝萊德等等。

另外，上周五公布的美國官方就業數據表現遠勝預期，加上薪酬增長趨勢持續，市場亦可能會重燃對通脹的憂慮，本周四公布的消費物價指數（CPI）也值得留意。

美匯指數周漲1.6% 市場估計，美國9月CPI按年增幅為2.3%，較前一個月回落0.2個百分點；惟撇除食品及能源的核心CPI升幅料維持在3.2%，意味通脹可能依然頑固。一旦最終公布的通脹數據再次反彈，市場可能進一步下調減息預期。而此前受就業數據走強刺激，美匯指數上周累升1.6%，創下2022年9月以來最大單周升幅。

不過，花旗分析師Veronica Clark在一份報告中指出，上月非農就業數據意外走強，可能是受季節因素影響，並指目前美國勞動市場需求減弱的趨勢並未打破，甚至預計會進一步惡化，最終推動聯儲局在今年12月提速減息。

富國銀行的研究報告指出，住屋成本依然是美國服務業通脹根深柢固的罪魁禍首。該行經濟學家Sara House在一份報告中指出，美國碼頭工人罷工事件也可能是導致商品通脹反彈的風險。不過，隨着經濟數據轉弱，她仍相信未來數個月服務業通脹會回落。

本周環球財金焦點