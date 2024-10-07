滙豐料港商業房產貸款風險可控

市場關注香港商業房地產（CRE）將取替內地商業房地產，成為本地銀行業未來的主要挑戰。滙豐香港區行政總裁林慧虹強調，該行上半年已對本地CRE進行謹慎的撥備，實際上許多貸款者仍有支付利息。雖然她預期本地房地產市道將持續疲軟，還有待市場完全消化供應過盛的問題，但她認為，本港對貸款向來有完整的監管體系，加上隨着減息周期的開展，本地經濟活動有所改善，有信心業界能夠管理好CRE相關風險。

按揭市場方面，林慧虹也直言不擔心，因本地整體按揭貸款拖欠比率維持於0.1%，負資產的拖欠比率更遠低於該水平；她又引述該行早前研究，港樓價明年料回升約2%。

寫字樓需求恢復需時 不過，目前辦公室空置率維持高企，亦相繼有新寫字樓落成，估計商業寫字樓市場可能需要較長時間恢復。商舖則要考慮一系列包括宏觀經濟、資本市場等因素，非單一因素能輕易恢復消費者及投資者信心；近期置地公司夥奢侈品牌租戶投資逾78億元升級中環商場，亦算是市場回暖迹象。

滙豐上月跟隨美國聯儲局開展減息周期，超出市場預期。她稱，調整港元最優惠利率（P息）需考慮一籃子因素，包括香港自身經濟狀況和港元銀行同業拆息（HIBOR）等，強調屬銀行商業決定；而且每一次利率調整均為獨立考量，不能用過去情況來推斷未來息口走勢。

至於下月會否再跟美國減息，她並未作正面回應，僅指未來仍存很大的不確定性，尤其是聯儲局議息會議的日子與美國總統大選相近，會按當時情況再作判斷。滙豐環球研究預測，接下來聯儲局的6次議息會議，每次將降息0.25厘，即直到明年6月時，聯邦基金利率目標範圍降到3.25至3.5厘；又指該行已進行利率對沖，以緩解資金成本壓力。

該行上月底推出定息按揭計劃，她形容計劃能在不確定的利率環境下，為供款者提供一個較穩定的還款條件；以500萬元的按揭貸款計，每月還款可較現水平減少約7.5%。該計劃推出後得到市場正面回應，短短數天已收到百多個客戶查詢。

香港金管局於今年3月推出9項支持中小企措施，她指，該行當天亦推出一系列優惠及服務，超過7,000家中小企客戶受惠於利息回贈和服務費優惠、獲新融資額度，或不同程度的還本寬限；上月亦向合資格中小企客戶提供總額50億元的預先批核信貸額度。客戶對最新的措施反應正面，自推出以來，中小企貸款熱線的每日平均查詢量增加約70%，新貸款申請宗數亦有上升。

協助中小企數碼轉型 除了金融層面，亦須幫助中小企業加速數碼轉型以加強競爭力，例如銀行間帳戶數據共享計劃，簡化中小企的信貸申請過程。而「滙豐機滙Business Go」B2B（企業對企業）平台，為中小企提供最新的營商資訊及營運工具，至今已錄超過15萬名註冊用戶。

林慧虹對施政報告建言