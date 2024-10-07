發改委預告出招 資金或撲入市

中國國家發改委預告將於明日，即A股復市日早上舉行發布會，以介紹落實一籃子增量政策，消息或令資金再加倉港股。不少分析員預期，恒生指數短期內上衝23,000點以上是幾無懸念，惟本輪升市已累漲逾4,000點，中間獲利回吐實不為過，尤其個別板塊升得快也恐跌得快，小投資者須嚴守止蝕，保留資金作其他部署。

專家提醒嚴守止蝕 智易東方證券行政總裁藺常念笑言目前市況瘋狂，然而在資金流方面，任何資金都不及內地散戶資金重要，因其規模可以很龐大，並且「內地過去3年股票冇得炒，依家有得炒，仲唔仆到去？」在如此市況下，他呼籲小投資者保持理智，「有錢賺就賺，如果買錯咗跌就要即刻走」。

有報道指，內地投資者在假期急開投資戶口，券商板塊或可看高一線。可是香港股票分析師協會副主席郭思治認為，港股券商板塊上周平均上漲逾五成，整體方向雖仍然上行，但任何股份高追的風險已較此輪升浪之前大增，提醒投資者入市要小心，尤其當大市成交額回落至2,000億元或以下，極可能是轉勢信號。

慎選內地電動車股 歐盟上周五通過於11月起對中國生產的電動汽車（EV）徵收追加關稅，中方就事件對歐盟展開新一輪談判，加上歐洲多間車廠也反對，或可迎來轉機。不過，分析員相信就算加稅，中國EV在歐洲價格仍具競爭力，只是投資者需要留意，站在生意角度目前僅少數內地EV車廠有盈利，選股需要謹慎。

事實上，外地資金一早部署流入。投資銀行高盛統計，中資股於9月份出現歷來最大單月資金淨流入，當中流入H股佔47%，流入A股佔30%，流入美國中概股佔24%。在9月最後的一周，中國以外的新興亞洲市場錄得大規模資金外流，流出約53億美元，台灣、印度及南韓各流出23億美元、14億美元及10億美元。反觀滬深港通9月30日流入16億美元。