虛擬資產交易平台冀年底前發牌

本港正積極發展虛擬資產，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，虛擬資產生態圈廣闊，涉及領域不單是證監會的監管範圍，正與不同監管機構合作，冀明年能建構全生態的監管框架，而現有11間被當作獲發牌的虛擬資產交易平台，目標年底前會有新進展，包括分批發牌。

她解釋，只有在列明監管要求下，傳統金融機構才會將相關產品納入可投資範圍，或將傳統資產代幣化。她強調，證監會努力建立穩健、清晰及一致的監管環境，促進行業進一步發展。

另外，她指出，證監會充分肯定科技可有助市場進一步發展，如區塊鏈在清算、結算等工作上能發揮其作用，亦已就投資產品代幣化作出一系列工作，主要以投資者保護角度出發，向市場提供足夠指引，讓它們能參與互動，由於當中涉及網上交易，故着重網絡安全。同時見到市場有意將資產進行代幣化，包括債券、貨幣基金、黃金等，皆有成功案例。

按風險高低作監管 不過，虛擬資產生態圈涉及加密貨幣、穩定幣、場外交易所（OTC）等，她坦言，整個生態圈大，「無法一次過做咁多嘢」，只能一步一步、按風險高低排優次，當中風險最高是交易平台，故先透過發牌監管虛擬資產交易平台；監管OTC則與相關部門商議中，亦有與業界作非正式諮詢，再下一步將託管納入監管，現正研究框架。

證監會與香港金管局在8月底時推出Ensemble項目沙盒。梁氏強調，須建立一個互用架構，在傳統金融生態系統和建基於區塊鏈的新生態系統之間運作，並銜接不同金融機構。

至於虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙，她指已交由執法部門負責，因該部門執法權力較大。