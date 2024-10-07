港股ETF赴沙特交易所掛牌快成事
身兼國際證監會組織（IOSCO）亞太區委員會主席的香港證監會行政總裁梁鳳儀指出，跨境合作對監管而言十分重要，正積極加強各方聯繫。同時，她預先「報佳音」，透露港股交易所買賣基金（ETF）在沙特股票交易所掛牌快將成事，除了早前已宣布的阿爾比拉德南方東英MSCI中國香港股票ETF，還有另外一隻，期待今個月底可看到。
她提到，證監會與其他執法部門、海外監管機構合作，在過去兩年成功瓦解4個「唱高散貨」集團。她強調，在辦案及起訴過程中，會盡量要求法庭判處賠償，因即使證監會成功檢控、起訴及處罰有關人士及機構，但投資者的利益仍然受損。舉例指，上月與前創業板上市公司康佰控股達成和解，如獲法院批准，涉事各方以特別股息向股東賠償1.92億元，開創先例。
偵察股權集中公司
在6至9月期間，證監會發出6次股權高度集中警告。其中，昇能集團(02459)因而不被恒生指數公司獲納入多項指數。她坦言，警告頻率比過去密集。證監會有專門的偵察團隊「全天候望住市場」，特別關注股價快速上升或下跌的股票，以至其股權的集中程度，是否有誘因「博入指數」，從而推高成交。據她所知，指數公司納入公司有不同原則，部分不會納入股權集中的公司，其發出的警告因而起到保護作用。
另外，梁鳳儀在5月時訪問沙特阿拉伯及阿聯酋，她透露，當時有與杜拜及阿布扎比監管機構會面，並商討銷售金融產品的安排，以便利雙方銷售。
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