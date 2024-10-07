港股ETF赴沙特交易所掛牌快成事

身兼國際證監會組織（IOSCO）亞太區委員會主席的香港證監會行政總裁梁鳳儀指出，跨境合作對監管而言十分重要，正積極加強各方聯繫。同時，她預先「報佳音」，透露港股交易所買賣基金（ETF）在沙特股票交易所掛牌快將成事，除了早前已宣布的阿爾比拉德南方東英MSCI中國香港股票ETF，還有另外一隻，期待今個月底可看到。

她提到，證監會與其他執法部門、海外監管機構合作，在過去兩年成功瓦解4個「唱高散貨」集團。她強調，在辦案及起訴過程中，會盡量要求法庭判處賠償，因即使證監會成功檢控、起訴及處罰有關人士及機構，但投資者的利益仍然受損。舉例指，上月與前創業板上市公司康佰控股達成和解，如獲法院批准，涉事各方以特別股息向股東賠償1.92億元，開創先例。