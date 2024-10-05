世界不穩呈紛亂 華抗震當擎天柱

近日中東局勢再度緊張，伊朗對以色列發動導彈攻擊，美國挺以色列還擊，雖強調反對以色列打擊伊朗核設施，但明言伊朗將面臨嚴重後果。至此，美國要打「中東牌」之意甚明。地緣政治風險升溫下，美匯指數在近期苦守100關後，藉避險需求而有所反彈，大宗商品價回升。世界呈紛紛亂亂，各地得強化內部需求，聯合穩定力量，努力抗衡不穩。美國的景氣反覆難測，得寄望全球第二大經濟體的中國，在近期推出強救市措施，能為中國以至全球市場需求注入穩定的力量。

以色列於上月暗殺了數名黎巴嫩真主黨的重要成員，包括真主黨領導人，被視為以色列打擊伊朗在中東代理人行動的重大升級。事實上，早在今年4月，伊朗以護衞主權之名，攻擊以色列，以報復以色列轟炸伊朗駐敍利亞大使館的侵犯伊朗主權行為，成為伊朗首次攻擊以色列本土的事件。這次伊朗向以色列發動導彈襲擊，美國助以色列還擊，有理由相信，未來伊朗和以色列的衝突將會持續升級，並有機會演變成一場區域戰爭。

本來中東產油國都在擔憂全球經濟不景，不利石油需求，得以持續減產來支持油價表現。惟伊朗及以色列的衝突，刺激油價回升，暫時緩減了市場對需求不穩的擔憂，美元在避險需求下轉強。得注意的是，若以色列接下來攻擊伊朗的能源設施，對石油等大宗商品價格、通脹及美元走勢的影響不可謂不大。

本月國際大事之一，乃下旬金磚國家將於俄羅斯舉行峰會，伊朗是其中一個成員國，世界都在關注這個代表着非美體系的組織發展動向，尤其是在非美元支付結算方面的合作。此前，伊、以衝突升級，且有美國的介入，顯然有大國博弈的影子。美國今次打「中東牌」，一旦讓以色列成功削弱伊朗在中東的影響力，必然會對中、俄在中東的戰略布局造成影響。

政、經向來難分，美國總統大選結果難料，且政府債務如天，資產估值卻高企，減息周期對美元匯價帶來壓力，而昨日美國公布的就業數據，卻又送上「減息降溫彈」，令市場對美國經濟的解讀陷入混亂狀態。同時，美國與歐盟對中國的貿易戰升級，先後對中國電動車等商品大幅加徵關稅。此時傳來中東亂局升級，世界紛紛亂亂，必然會衝擊全球經濟表現，中國自然亦難免受到影響，對近期推出的強刺激措施，以至中港股市大翻身代表着的中國資產翻身戰，難免添上變數，內外挑戰下，振興經濟之舉絕非坦途。這一切背後也許就是美國刻意為之，反正世界愈亂，有利維護美元霸權地位。

顯見這場大國博弈已變得愈來愈複雜難解。不過，世界愈是紛亂，對穩定力量以抗衡不穩的追求就更大，且看中國能否成功化解內部危機，讓中國資產價格恢復正常表現，再次展示民營經濟的活力，並藉着開放金融業，引領外資尤其是追求非美體系投資的資金進場，努力對抗來自西方陣營所主導的震盪，為世界經濟注入穩定的力量。