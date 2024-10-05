宏觀剖析：中日股市勢受惠貨幣政策

內地政府大舉連環出招，讓內地及香港股市近日氣勢如虹，由於升幅頗急，後續回調機會很大，但在貨幣寬鬆政策環境，加上內地政府積極推動各產業發展，第四季有望在調整過後重拾升勢。

中港股市連日反彈，讓被套牢多年的投資者鬆一口氣，好不容易看到手上股份回升至投資成本價或之上。事實上，內地股市能否持續上升氣勢，受投資者高度關注。

內地股市的頹勢已歷時逾3年，滬深300指數最大跌幅超過四成，部分中小型股指數跌幅更猶有過之，投資者缺乏入市意欲，市場氣氛長期低迷。今次內地政府公布超出市場預期的刺激經濟及救市政策，讓市場振奮及股市大幅反彈。

然而，中長線而言，中國經濟仍面臨通縮壓力，實質的基本面仍未改善。貨幣寬鬆政策是改善通縮的其中一個手段，但也並非充分條件，當美國進入減息周期，是否可以讓內地民眾及企業走出未來經濟長期放緩局面，仍有待觀察。

日本資產價值被低估 另一邊廂，日本執政自民黨總裁選舉由前幹事長石破茂勝選，他將成為日本第102任首相，由於他偏向「鷹」派，讓市場擔心日本央行將積極加息。但事實上，自他當選自民黨總裁後，釋出「鴿」派訊息，認為貨幣政策應保持寬鬆，故日本央行後續貨幣政策仍有望採取溫和漸進的方式進行寬鬆，避免對經濟與金融市場帶來太大衝擊。

日圓升值對日本出口導向企業的盈利與股價可能造成壓力，但匯價升值也可降低進口成本，對中小企業盈利前景影響仍是正面。過往30多年，日本資產已被市場忽視，隨着當地經濟與企業盈利表現改善、公司管治經過改革、股票市場結構改變為股東帶來更高回報及權益，加上民眾薪資上升也有效推動消費動力，很大程度提升外資在當地的布局，日本股市仍可看高一線。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊