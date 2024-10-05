券商點股：騰訊業務發展穩中有進
港股市場仍處於亢奮階段，情況較預期來得強勁，在資金持續流入的推動下，恒生指數已升穿2023年初疫後復常時的高位22,700點，創逾兩年半高位。此次由政策觸發的一波升浪，相信已到達目標水平，而政策效果的後續兌現，將會是市場接下來的觀察重點。
走勢上，預期恒指從單邊急升轉為雙向波動，現時主要波動範圍見於21,100至22,700點之間，而內地股市十一長假後復市的表現，將會是短期影響關鍵因素。
宜435元以下吸納
騰訊控股(00700)是目前領漲的重要主力，有望繼續體現強者愈強的特性。然而，由於短期升勢已出現嚴重超買，不排除有先作回吐的可能，操作上建議可以等候股價調整時順勢買入。
事實上，今年騰訊股價走勢維持反覆上揚，除受惠於市場對其業務發展保持正面看法外，公司的股份回購計劃亦對其股價帶來支持。值得注意的是，阿里巴巴(09988)旗下電商平台淘寶宣布由9月27日起，消費者可以在淘寶使用微信支付結帳，顯示互聯網龍頭公司有再次走向相互合作的關係，相信對於騰訊業務發展帶來正面推動。建議可於435元以下買入，向上阻力位510元，支持位400元。
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