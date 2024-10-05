券商點股：騰訊業務發展穩中有進

港股市場仍處於亢奮階段，情況較預期來得強勁，在資金持續流入的推動下，恒生指數已升穿2023年初疫後復常時的高位22,700點，創逾兩年半高位。此次由政策觸發的一波升浪，相信已到達目標水平，而政策效果的後續兌現，將會是市場接下來的觀察重點。