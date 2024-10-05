市況分析：恒指今輪升浪走得幾遠？

內地政府這次救市招數驚喜不斷，幾乎是天天都有新措施出台，這使到港股投資氣氛進一步高漲。本輪升勢以科技股主導，代表科技股的恒生科技指數單計上周累升達20%，創下指數成立以來最大單周升幅，恒指全周升2,374點，收報20,632點，升幅13%。本周港股升勢更進一步，恒指昨日收報22,736點，一周累升10.2%或2,104點；科指昨收報5,227點，一周累升17.38%或856點。

對比一天的升幅，一周的升跌幅在大升市內更具參考價值，由於科指成立時間尚短，故改以恒指統計紀錄去探討。

單周漲幅千禧年後最勁 恒生指數自踏入千禧年後，原來從來沒有試過單周上升13%之多，對上一次超過此幅度的，要數到1998年10月（單周升幅達14%），但恒指在這20年受到恒指公司多次更改規則後，變化已經極多，年代太久遠的數據已沒有太大的參考價值，故此刻意將研究時期限制在千禧年之後。

那麼如果將恒指一周升幅降至10%或以上，作為分析界線來看又如何呢？這數據在千禧年倒是並不罕見，一共找到8次紀錄。不過，對上一次單周上升超過10%，已經要追溯至2011年10月24日的一周，當周恒指上升11%。

那麼在出現了這麼大的升幅後，大市接着的表現是進一步上升還是先行大幅調整？由於指數短時間內暴升，原有的傳統技術指標在圖表扭曲的情況下參考價值降低，改以往績數據分析。針對此8次紀錄，分別研究接着一周、兩周以及一個月後的表現，並以恒指上周五收市價20,632點作起步點，來為大家推敲一下恒指接着的表現。

對比一周，恒指錄得6升2跌，升幅最多5.47%，跌幅最多達3.44%。按此範圍推敲，昨日收盤恒指應在19,922至21,760點之間。結果恒指昨日收報22,736點，明顯超出這推算範圍，足見這次升浪的獨特性。

本月重大阻力位23300 對比兩周，恒指錄得5升3跌，升幅最多達到7.52%，跌幅最多達4.41%。按此範圍推敲，恒指下周五收市將在19,722至22,183點之間，只要恒指下周五仍保持強勢，也將突破此範圍。

若將時間進一步拉至一個月來對比，恒指仍錄得5升3跌，升幅最多達12.75%，跌幅最多達11.64%。按此範圍推敲，恒指自9月27日後一個月的收盤範圍將在18,230至23,262點之間。

那麼10月份恒指的表現又如何？查看自千禧年至今的數據，發現恒指於10月表現遠優於9月，共錄得16升7跌，升市機率達70%。若加上在9月上升的情況下，10月轉跌只發生過3次，升市機率達到87%。從數據看，儘管短線恒指升幅巨大，港股在10月份對比9月繼續做好機會仍是相當高，但若按往績，除非投資者覺得這次是全新的情緒和氣氛，否則恒指23,300點可能是本月的重大阻力，這位置亦是恒指2020至2021年的區間底部。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，持有恒指相關衍生產品）