商廈空置率新高 租金較2019挫40%

經濟持續低迷，本港寫字樓面對前所未有的挑戰，第一太平戴維斯一份報告指出，商廈租金自2019年以來，累積下跌約40%，空置率亦創下歷史新高，預期至2027年，空置率將升至約17%，今年租金亦將下挫約5至10%。

該行最新發表的2024年9月香港寫字樓租賃市場報告提到，各區寫字樓空置樓面合共達到約1,060萬方呎，目前空置率已約14.8%，超越過往低迷時期的水平，如2023年沙士及2009年的全球金融危機，特別是核心商業區，中環空置樓面激增220萬方呎。該情況由多種因素做成，包括經濟表現疲弱而導致的需求減少、租客喜好轉變及高息的影響。

同時，核心區租金下調將導致新的市場動態，核心與非核心區的租金差距收窄，令部分金融機構將其非核心業務重新遷回核心商業區。

中環罕現大型銀主舖放售 另方面，零售業低迷，核心商業區罕現大型銀主舖位放售。萊坊承接管人委託以私人協商形式出售中環蘭桂坊德己立街38、42及44號好利商業大廈低層地下A號舖，市場估值約1.3億元，呎價約40,273元。推售物業建築面積約3,228方呎，實用率約87%。