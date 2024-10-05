二手蝕賣：樓價未止跌 日出康城錄連環損手

二手樓價跌勢持續，地產代理一份反映主要二手屋苑價格表現的樓價指數，按周回落約0.97%，單計今年累積跌幅約7.71%。磚頭貶值，業主蝕賣出貨，將軍澳日出康城兩房單位錄連環損手個案。

中原城市領先指數最新報135.86點，連升兩周後回落，跌穿今年3月撤辣前低位，指數創逾8年新低。而大型屋苑及中小型單位按周分別跌約1.04%及約1.06%，大型單位同期僅錄約0.57%的跌幅。

晉海II揸3年輸255萬 分區樓價指數3跌一升，跌幅均逾1%；其中九龍按周跌最多約1.8%，連升兩周後回落，新界西同期下挫約1.67%。港島按周跌約1.45%至132.23點，創2014年7月底後的逾10年新低。惟新界東升約1.88%。

二手市場成交都以「蝕本貨」為主。中原張朗霆表示，將軍澳日出康城晉海II的5B座中層C室，實用面積約491方呎，以625萬元易手，呎價約12,729元。原業主持貨3年多，帳面蝕255萬元，貶值約29%。

利嘉閣林靖羲稱，同區LP10的2B座低層D室，實用面積約488方呎，叫價660萬元，議價後以628萬元成交，呎價約12,869元。原業主於2021年一手購入，帳面虧損134.8萬元。

Napoli傳5載冧三成 元朗新盤推售搶客。市場消息透露，錦田北PARK YOHO Napoli第25A座高層戶，實用面積約634方呎，市傳以645萬元售出，呎價約10,174元。樓價約5年帳面跌價約30%。

銀主出貨積極。晉誠地產鄧錦雄指，深井碧堤半島9座中層C室同類物業，套三房間隔，實用面積約891方呎，同區客以850萬元購入，呎價約9,540元，低市價約10%。

減息後二手市場睇樓量回升。利嘉閣指，50個主要屋苑周末共錄約1,160組預約睇樓，創近半年新高，按周升約4.3%，連漲11個周末。