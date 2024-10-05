PARK SEASONS加推69伙或下周賣
銷情理想的新盤，加快推售步伐，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨日公布價單5號，提供69伙，折實平均呎價約14,591元，最快下周作新一輪銷售。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，是次原價加推的單位涵蓋38伙一房及31伙兩房單位，折實價454.1萬元起。
同系啟德MONACO系列項目亦修訂價單，為指定單位提供「精明置業按揭貸款」計劃，可承做最高八成按揭，利息以最優惠利率（P）減1.75厘計。
ONE JARDINE'S一周沽120戶
英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，昨日次輪沽清18伙價單單位，並招標售出4伙。英皇國際副主席楊政龍表示，全盤僅一周共賣出120個單位，佔項目伙數約98%，套現逾9.3億元。
柏蔚森系列大手客購8單位
此外，麗新發展(00488)發展的元朗尚柏，過去9日累計接獲逾750張入票，按周日首輪賣98伙計，暫錄超額認購逾6.6倍，今日中午12時截票。
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