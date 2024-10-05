PARK SEASONS加推69伙或下周賣

銷情理想的新盤，加快推售步伐，會德豐地產的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨日公布價單5號，提供69伙，折實平均呎價約14,591元，最快下周作新一輪銷售。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，是次原價加推的單位涵蓋38伙一房及31伙兩房單位，折實價454.1萬元起。