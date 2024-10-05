新盤概況：Blue Coast II研特別付款方法

郭子威（右二）料，Blue Coast II入伙後呎租可達100元。左二為楊桂玲。

長實營業部首席經理郭子威稱，該盤位處商場之上，預計入伙後租值可達100元。自上載樓書後收到不少換樓客及投資客查詢三房戶資料。為配合該盤銷售，中原地產於黃竹坑開設專門店，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，今期內地投資者比例將會提升。

瑜悅最快本月推 華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悅亦積極作軟銷。集團銷售總監封海倫表示，項目的樓書及示範單位籌備工作已準備就緒，最快本月內推出市場。

她續指，該盤為本港首個以組裝合成建築法（MiC）建成的私人住宅項目，提供198伙，主打一房及兩房。同時，特意與本地初創文化企業合作舉辦導賞團，讓參加者探索西九龍及長沙灣一帶。