新盤概況：Blue Coast II研特別付款方法
全新盤蓄勢待發，長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，部署下周初率先對傳媒開放示範單位。集團營業部助理首席經理楊桂玲透露，正研究為上期買家及曾入票向隅客，提供特別付款方法或分組次序作安排。
長實營業部首席經理郭子威稱，該盤位處商場之上，預計入伙後租值可達100元。自上載樓書後收到不少換樓客及投資客查詢三房戶資料。為配合該盤銷售，中原地產於黃竹坑開設專門店，該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，今期內地投資者比例將會提升。
瑜悅最快本月推
華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悅亦積極作軟銷。集團銷售總監封海倫表示，項目的樓書及示範單位籌備工作已準備就緒，最快本月內推出市場。
她續指，該盤為本港首個以組裝合成建築法（MiC）建成的私人住宅項目，提供198伙，主打一房及兩房。同時，特意與本地初創文化企業合作舉辦導賞團，讓參加者探索西九龍及長沙灣一帶。
此外，挾今年新盤票王之勢開售的新鴻基地產(00016)啟德天璽‧天，經核數後，首輪最終截收29,161張入票，今日將以價單形式出售204伙及標售96伙大單位。同系啟德天璽•海，昨日沽出第3座15樓B室四房戶，實用面積1,089方呎，成交價3,528.88萬元，呎價約32,405元。
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