住宅年度供應恐不達標

本季加插大圍細地 涉360伙按季減36% 樓市表現欠佳，土地供應步伐明顯放緩，發展局昨公布本財政年度第三季（10至12月，今年第四季）賣地計劃，即時加插一幅小型住宅地推出，料提供360伙，按季減約36.8%。今個財年暫推供應只佔全年目標不足一半，政府更已表明不排除最終未能達標。

發展局官員表示，今季將以招標形式推出一幅位於大圍美田路的住宅官地，為最新加插於賣地表的新增用地，早前完成相關技術評估，考慮到本年度推出的沙田住宅地反應正面，發展商對配套成熟、規模較小的土地有較大投地意欲，故將地皮加入賣地計劃推出。

該幅住宅地鄰近美松苑及美城苑，佔地約3.85萬方呎，預計可建總樓面約19.27萬方呎。地皮規模適中，區內生活配套相對成熟，惟位置與港鐵大圍站有一定距離，綜觀市場估算，項目初步估值約5.78億至7.71億元，每方呎樓面地價料約3,000至4,000元水平。

資料顯示，政府過往亦曾加插住宅土地招標，對上為2017年首季加推鴨脷洲利南道豪宅用地，情況不同的是，該年度供應早已達標。

東涌東站項目拆細重推 此外，今季再有鐵路住宅項目推出，為東涌東站第1期物業發展，該項目曾於去年推出，當時招標規模為約1,200伙，但在11月截標時，最終在未有收到任何標書情況下而收回。不過，項目今次將會拆細重推，料提供600伙，在當前經濟環境下，推售會較容易。

至於期內私人重建項目亦有約1,235伙，涉及3個項目，以古洞北/粉嶺北原址換地個案規模較大。計算各土地來源，今季私人住宅供應約2,200伙，而本財年首3季（4至12月）私宅供應量約6,470伙，與全年目標約1.32萬伙有相當差距。

業界估降低流標風險 官員指出，市況疲弱，投地氣氛的確不太熾熱，政府沒有大舉推地屬審慎、務實的做法。距離財政年度完結尚有一季時間，相信可收窄供應差距，惟不排除未能達標。她強調，目前並非沒有土地，而是需要審時度勢，每年數字有變化屬正常現象，事實上，對上4個年度供應約6.36萬伙，已較原定目標多出約1.2萬伙。

賣地數量減少，被問及本年度地價收益狀況，她回應指，就期內已完成出售及地契修訂地皮，涉及金額約27億元，但還有部分項目都地契修訂仍在進行，相關款項尚未入帳，故數字尚未反映全年及手上正跟進的個案。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，政府順應市況推出規模較小用地，或會導致本年度供應不達標情況，假如最終供應伙數少於1.2萬伙，屆時將為政府按季主動推地以來的14個年度最少。但他認為此舉有助降低地皮流標風險，供應減少亦可對樓市帶來支持。

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