●香港虛擬資產交易所（HKVAX）宣布，獲證監會頒發第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）牌照，同時根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）規定獲頒發「經營虛擬資產交易平台」牌照，成為香港第三個受監管的虛擬資產平台。

●證監會公布，「唱高散貨」集團另有一名懷疑骨幹成員在新加坡落網後移交香港並被檢控。陳倩螢昨日被帶往東區裁判法院，依法被控串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，毋須答辯，其保釋申請被法院駁回並還押看管，案件押後至下周四進行保釋覆核，以及押後至下月8日以申請移交區域法院審理。