簡訊一覽
●貝萊德於9月30日在場內增持中國人保集團(01339)709.7萬股，每股均價3.6852元，估計涉資2,615萬元，持股量由7.97%增至8.05%。
●富達基金於9月27日在場內增持保利物業服務(06049)60.88萬股，每股均價32.5465元，持股量由7.86%增至8.25%。
●加拿大皇家銀行於9月27日在場內增持美的集團(00300)351.04萬股，每股均價64.1578元，持股量由4.42%增至5.04%。
●恒安國際(01044)於10月2日獲Lazard Asset Management於場內減持159.18萬股，每股均價26.5元，持股量由5.03%降至4.89%。
●中港石油(00632)宣布，于濟源辭任執行董事、主席及行政總裁，執董兼副主席于志波調任主席、執董金愛龍獲委任為行政總裁，均自昨日起生效。
●香港虛擬資產交易所（HKVAX）宣布，獲證監會頒發第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務）牌照，同時根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）規定獲頒發「經營虛擬資產交易平台」牌照，成為香港第三個受監管的虛擬資產平台。
●證監會公布，「唱高散貨」集團另有一名懷疑骨幹成員在新加坡落網後移交香港並被檢控。陳倩螢昨日被帶往東區裁判法院，依法被控串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，毋須答辯，其保釋申請被法院駁回並還押看管，案件押後至下周四進行保釋覆核，以及押後至下月8日以申請移交區域法院審理。
●標普環球公布，英國經季調後建築業採購經理指數（PMI）由前值53.6升至9月的57.2，連續7個月擴張，兼創2022年4月以來29個月高，且遠勝市場預期跌至53.1。
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