歐盟通過對華電動車加徵額外關稅

歐盟成員國昨日表決批准對從中國進口的電動車徵收反補貼關稅。歐盟執委會在聲明中表示，歐委會對中國產電動車徵收關稅的提案，已獲得成員國的必要支持。中國商務部表示堅決反對。

外媒引述消息指，包括法國和意大利在內的10個成員國投了贊成票，12個成員國投棄權票，5個成員國投反對票。根據這一表決議案，除了現有的10%關稅外，歐盟委員會將對中國製造的電動車徵收最多達35%的額外反補貼關稅。

仍與華探索替代解決方案 聲明指，歐盟和中國繼續努力探索替代解決方案，該解決方案必須完全符合世界貿易組織（WTO）規定、能充分解決委員會調查所確定的損害性補貼，並且可監督和可執行性。

西班牙經濟部長向外媒指，該國在投票中投了棄權票，這符合西班牙加強談判以找到各方都同意的解決方案立場。德國財政部長則稱，歐盟委員會關於中國關稅的決定不應引發貿易戰，強調需要磋商解決方案。早已表明會投反對票的匈牙利，其總理歐爾班警告，歐盟正朝向與中國「經濟冷戰」，且強迫成員國參與。

其他車企消息方面，日本最大汽車企業豐田汽車（Toyota）原計劃明年在美國南部肯塔基州工廠啟動純電動汽車（EV）的本地化生產，據報因考慮到整體EV銷售呈現放緩，故決定改變戰略，將在推出的時間表延遲至2026年上半年。為此，該企近日已通知零部件供應商有關的安排，而其於2026年在全球銷售150萬輛EV的計劃，亦已修改為100萬輛。