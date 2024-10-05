港PMI復擴張供應鏈延誤惡化

香港PMI年內表現

有數據顯示，香港商業活動表現回穩，惟私人企業對經濟前景和競爭加劇仍然感到憂慮。標普全球公布，香港9月採購經理指數（PMI）報50，高於8月的49.4，結束連續4個月收縮。不過，期內供應鏈出現延誤問題，供應商繼續推延交貨時間，表現為5月以來最差，令企業轉為積極採購及儲備庫存。

標普全球又提及，港企9月新接的訂單依然下跌，箇中原因涉及市場走弱，以及客戶節省開支，而不同行業中，以製造業最受影響。不僅如此，由於香港以外的市場出現放緩，因此來自內地與海外市場的訂單量，也在9月由升轉跌。

採購價格一年最貴 在新增訂單減少之下，港企隨之亦消化積壓工作，並因業務收縮而繼續精簡人手。價格方面，工資增長放緩，整體投入成本通脹減慢，但採購價格卻飆至一年高位，促使企業大幅調高售價。另業界更加關注經濟前景和競爭白熱化的情況，整體營商情緒受影響，悲觀程度加深至4個月高位。

新訂單跌幅續改善 不過，標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，9月份PMI顯示香港營商環境穩定，新訂單跌幅已連續3個月收窄，反映市場需求在今年第三季尾邁向好轉。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，由於PMI反映企業對未來經濟變化預期，隨着內地推出「組合拳」措施救經濟，加上環球主要央行開始減息，且看這些因素能否持續推動經濟及反映在企業盈利層面。不過，他同時提及，由於中東地緣政局問題風起雲湧及美國大選，均有機會令各地利率下行速度無預期般快，令香港面臨結構性壓力。

另他提及，若然特朗普當選總統，且向中國大幅徵稅，或對香港對外貿易有較大影響，就算繞道東南亞等市場轉運美國，成本等亦會隨之而增。

利率消息方面，香港銀行公會公布昨日香港銀行同業拆息（HIBOR），隔夜拆息報5.35357厘；與樓按相關的一個月拆息報4.5厘，連升10日，創一個月新高；3個月、6個月及12個月拆息分別報4.51066厘、4.2厘及4.0278厘。