港營商環境成熟 入10大

世銀撐貿易限制少 惟3方面評分較低 當內地營商景氣逐漸好轉，本港營商環境又是否準備就緒？世界銀行日前發表首份試行性質的《營商環境成熟度評估報告》，香港在50個經濟體中，屬表現最好的10大經濟體之一。不過，在10項指標獲評的分數之中，香港在辦理破產、促進市場競爭，以及勞工方面的得分明顯較低。

該報告認為，香港對國際服務貿易的限制較少，在與公司註冊相關的資訊提供和法規方面亦擁有良好做法，並制訂了先進的網絡安全法律及法規來保護數碼生態系統。香港政府發言人表示，該報告肯定香港作為國際貿易中心的地位，擁有簡單清晰的市場准入法規，亦有穩定、高效的公用基建和服務。

新加坡市場准入評分高 然而，該報告同時指出，香港在辦理破產、促進市場競爭及勞工領域較低分，主要是香港沒有電子檔案管理系統，可全面運作企業清算及重組程序，大學及行業就促進技術轉移的合作亦有改善空間，且政府沒有提供失業保險金。

至於新加坡，在10項指標評估中，就以市場准入、企業辦理破產和公用基礎設施服務的得分最高，各錄93.57分、89.69分及81.76分佳績。報告提及，星洲在這些領域內不但讓企業准入不設限制，亦為債權人提供清算和重組選擇，以至先進的數碼服務和電力可互用性。

相對上，星洲在促進市場競爭、勞工和納稅方面表現較遜色，前者僅錄62.29分，因缺乏與採購過程公平性相關法律上的良好做法。其餘項目指標包括國際貿易、獲取經營場所、獲取金融服務、解決商業糾紛，就有79.83分、78.24分、73.33分、71.08分。

辦事效率公共服務輸星 除了10項指標之外，世銀的報告亦以3個維度包括監管框架、公共服務及辦事效率加以評估。香港在辦事效率及公共服務分別排第5位及16位，得分為78.52分及62.64分，明顯不及分別排名第一及第二位的新加坡，各有87.33分及70.4分。雖然香港的監管框架排名稍為領先新加坡，其中香港得分72.4排名第13位，新加坡得分72.37分排名第14位，惟兩者分數相差不足一分。

港府發言人認為，該報告充分顯示香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，是把全球企業「引進來」、服務內地企業向世界「走出去」的雙向門戶。然而，未有充分考慮一些香港營商環境便利的要素，例如實施普通法、法治優良等。政府會繼續與世銀保持密切溝通，更全面說明香港的情況和便利營商的政策措施，並積極提出建議，以完善該報告的調研編製方法。