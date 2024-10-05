RICS對話會分享建屋科技應用

市民安居樂業是社會共同願景、增加公私營房屋的土地供應、善用土地及房屋資源一直是市民關心的重要議題。日前由皇家特許測量師學會（RICS）舉辦，一場年輕測量師與房屋局局長何永賢的對話會順利舉行，學會逾70名年輕會員出席，與官員進行深入訪談。

何局長介紹房屋階梯的成效和科技應用如何加快建屋量的措施。她提到運用組裝合成建築法（MiC）技術製作公屋組件，加快建屋進度，改善基層生活。她亦強調政府致力建立幸福社區，採用以居民為本的設計指引，同時致力增建出租公屋和確保現有公屋資源得以善用，幫助沒能力租住私樓的低收入家庭，並會提供更多資助出售單位，促進單位在市場流轉，以回應中低收入家庭自置居所的住屋需求，提供更理想的置業階梯。

皇家特許測量師學會會員活動委員會主席蔡宏基擔任活動主持人，與官員及會員就多個房屋及建築相關議題對話。蔡宏基稱，科技應用提升了公屋的施工效率和質素，而資助出售房屋作為置業階梯，有助年輕人及基層家庭向上流。

鼓勵測量技術推廣至大灣區 蔡宏基鼓勵年輕測量師應致力以「創新」、「專業化」和「年輕化」的精神，將國際級別的測量專業標準及技術水平推廣到大灣區城市，以提供高質量建設，支持粵港兩地建築產業長遠發展。

最後，何局長勉勵年輕測量師積極提出意見，將專業知識應用於不同房屋政策範疇，如建築技術發展、屋村管理及物業維護應用等領域，協助解決各種房屋問題。

營業資訊