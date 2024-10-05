SHEIN改倫敦上市 將舉行非正式路演
由於美國擬叫停豁免小額包裹關稅，劍指中國SHEIN及Temu等中國跨境電商，且有美國參議員去信美國證券交易委員會（SEC）要求阻止SHEIN在美上市申請，據報SHEIN已放棄美國上市計劃，改往英國進行首次公開招股（IPO）。最新消息指，SHEIN將於未來幾周就倫敦IPO舉行非正式投資者見面會，回答投資者問題，並測試市場投資偏好。
估值達5148億
外媒報道，中國時裝零售電商SHEIN早於6月初已向英國監管當局秘密提交文件，啟動上市程序，目前仍待審批結果。公司去年估值為660億美元（約5,148億港元），若落實在倫敦上市，SHEIN將成為倫敦證交所逾10年來最大宗上市集資個案。
其實，除了美國，歐盟亦在研究重招限制Temu及SHEIN等中國電商平台，取消150歐元免稅門檻，而上季SHEIN在南非首家商品展示實體店（不設現場銷售，購買須透過官網下單）才開張，卻招來南非當局從9月起針對從海外進口的低價值包裹額外再課15%關稅，即南非消費者在SHEIN官網購買商品得多花金錢。
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