SHEIN改倫敦上市 將舉行非正式路演

由於美國擬叫停豁免小額包裹關稅，劍指中國SHEIN及Temu等中國跨境電商，且有美國參議員去信美國證券交易委員會（SEC）要求阻止SHEIN在美上市申請，據報SHEIN已放棄美國上市計劃，改往英國進行首次公開招股（IPO）。最新消息指，SHEIN將於未來幾周就倫敦IPO舉行非正式投資者見面會，回答投資者問題，並測試市場投資偏好。

其實，除了美國，歐盟亦在研究重招限制Temu及SHEIN等中國電商平台，取消150歐元免稅門檻，而上季SHEIN在南非首家商品展示實體店（不設現場銷售，購買須透過官網下單）才開張，卻招來南非當局從9月起針對從海外進口的低價值包裹額外再課15%關稅，即南非消費者在SHEIN官網購買商品得多花金錢。