中指院料內地全年新樓銷售面積降18％

踏入第四季以來，由於中央釋放明確信號穩樓市，市場普遍預期樓市有望好轉。儘管如此，中指研究院預計，全年新建商品房銷售面積或將回落至約9.3億方米，按年降幅約15至18%，房企投資回穩料落後於樓市銷情，故開工投資或將延續低位運作態勢。

中指院的報告指出，今年以來，內地土地市場延續低溫運行態勢，政府推地、房企拿地信心均不足，土地供需兩端持續縮減。據其初步統計，今年截至9月26日為止，300個城市住宅用地供需規模的按年減幅均在三成以上，土地出讓金降幅逾四成，成交樓面均價亦跌13.3%，溢價率較去年同期減少0.7個百分點。

數據同時顯示，首3季的住宅用地流拍、撤銷掛牌拍賣個案共涉2,998宗，流拍撤牌率為31.9%，較去年同期升7個百分點。

房企投地策略偏謹慎 中指院認為，土地市場縮量態勢尚未改變，現時房企投地策略整體偏謹慎。短期來看，土拍環境持續寬鬆，政府在供地及土拍政策調整上將更加市場化，未來若市場銷售能在政策帶動下逐漸企穩，核心城市土拍情緒或將溫和修復。

對於已違約的中資發展商而言，FSMOne環球債券部助理研究經理施家頌認為，由於大部分重組涉及債轉股方案，若強勢股價能維持現水平，相關債券最終會趨向同於股票的價值；股價暴漲理應會推動或加速更多境外債權人支持重組方案，或有望成為違約內房債價反彈的動力之一。

惟他提醒，部分重組方案的債轉股設有金額限制，即使全數選擇相關工具亦未必可將本金全部轉換，這些經重組所發行的可換股債在指定年期後才能陸續換成新股，而新股亦可能設禁售期，期間股價有機會大幅回落，故當中的不確定性仍較大。