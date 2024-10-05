日制訂經濟對策冀減家庭負擔 圓匯弱

日本首相石破茂上任之後搞活股市及經濟的動作一浪接一浪，不僅對貨幣政策的態度突然轉「鴿」，亦開始指示內閣着手制訂經濟對策，冀減輕生活成本上漲對家庭經濟的負擔。日圓兌每美元匯價周五反覆走弱，曾見148.8，折合每百日圓兌港元在5.22算。

石破茂鼓勵儲蓄轉投資 石破茂昨在國會發表他首場演說，提及需要支持因成本上升而受苦的民眾，直至工資增長超越通脹，並推動資本支出的正向增長周期建立為止。他又表示，將會努力提高工資及生產力、支持復興農村地區，並透過持續鼓勵民間儲蓄向投資轉移，將日本打造成「投資強國」。

日本內閣官房長官林芳正回應指，石破茂已經指示內閣制訂全面的經濟措施，政府亦計劃在本月27日眾議院選舉後向國會提交追加預算。

另邊廂，石破茂日前指及的「日央行現階段不宜加息」論調同樣惹起市場關注，對此，他最新向外界表明，其個人並未就利率政策向央行施壓，亦贊同行長植田和男的觀點，即在調整利率之前仍有時間評估市場和經濟狀況。

不過，國際貨幣基金組織（IMF）認為，日本央行應繼續以數據為依據逐步提高政策利率，因當地經濟持續增長，但價格普遍上漲令到整體通脹率維持在日央行2%的目標之上。

該組織又認為，日本的財政政策應該專注有利於增長的財政整頓，從而幫助重建緩衝，並確保債務可持續性，因有助維持市場對日本債務可持續性的信心，對日本的經濟增長至關重要。

另日本股市最新受惠石破茂「鴿派」言論連升兩日。日經平均指數昨日收升83點或0.22%，報38,635點；東證指數（TOPIX）升10點或0.39%，收報2,694點。不過，該兩大指數全周累計分別跌3%及近2%。

股神發債加碼投資日本 至於股神巴菲特旗下的巴郡將再度發行日圓債券，市場分析是加碼投資日本的行動，大和證券公司首席技術分析師Eiji Kinouchi認為，保險和航運公司有潛力成為巴菲特的下一個投資目標，因相關公司一直是東證指數中漲幅最大的板塊，可能符合巴菲特的價值投資策略。