中東戰事損全球經濟

IMF憂推升原油農作物價格 影響通脹 中東地區戰雲密布，以色列與鄰國發動全面戰爭的機會日增。國際貨幣基金組織（IMF）昨日也表示，中東衝突升級或對地區及全球經濟造成顯著的經濟後果。加沙地帶今年上半年經濟收縮86%，西岸經濟亦料減少25%，且可能進一步轉壞。以色列去年第四季經濟萎縮約兩成，今年上半年僅部分恢復。最令人憂慮的是，戰事升級很可能會推升原油、農作物和運力的價格，影響通脹。

IMF發言人Julie Kozack昨日在例行記者會多次重申，正密切關注及嚴重關切南黎巴嫩情況，指區內經濟體已嚴重受影響；又指黎巴嫩近期衝突升溫正加劇該國疲弱宏觀經濟及社會狀況，造成重大人命傷亡及損害基建。該組織正準備在合適時候與黎巴嫩就可能的融資計劃進行接觸。

油價6連揚 逾一個月高 雖然她說，目前要評估事件對全球經濟影響屬於過早，但就指出，衝突影響全球經濟的主要管道是包括石油和穀物在內的大宗商品價格上漲，以及運輸成本增加，因為船隻將要繞道躲避也門胡塞武裝對紅海船隻的潛在導彈襲擊，幸而目前大宗商品價格仍低於去年的峰值。

市場憂慮原油日產量逾300萬桶的伊朗，將會因以色列報復而供應中斷，刺激國際油價連升6日，其中倫敦布蘭特期油繼周四急升4.33%後，昨日亦曾升逾1%高見每桶79美元；紐約期油周四飆逾5%後，昨日亦高見每桶75.06美元，雙雙創逾一個月高位。

高盛全球大宗商品研究聯席主管Daan Struyven表示，如果伊朗產量持續每天下降100萬桶，那麼明年的油價最多會漲約每桶20美元，前提是油組其他成員不打算增產來填補缺口。伊朗目前每日產量約350萬桶，其中估計有100萬桶用於出口，大部分出口到中國。

多名分析師認為，只要中東原油供應受阻，油價將升至百位數，惟料該地區其他產油國石油基礎設施的攻擊，以至霍爾木茲海峽關閉均是低機率事件。

另有分析指，今年油價多次被舞高弄低，例如早前因美國墨西哥灣打風令油價開始反彈，現時以色列跟中東幾乎全面開戰，風險相當大，相信會令油價持續衝高一段時間，市場已忘記經濟欠佳對石油需求的不利影響。

埃克森：上季油價跌累盈利 回顧油價在第三季度下跌17%，為一年來最大單季跌幅。今年第二季上游業務錄盈利70.7億美元的美國石油巨擘埃克森美孚披露，第三季油價下跌，將令公司當季上游業務減少盈利6億至10億美元，又指煉油利潤率下降亦影響該季盈利最多10億美元。資料顯示，該企去年第三季純利為91億美元，或每股2.25美元；分析師料今年第三季該企經調整每股盈利為1.97美元。

布蘭特期油走勢