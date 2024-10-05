OpenAI短期籌得826億

研發聊天機械人ChatGPT的開發商、帶頭掀起生成式人工智能（Generative AI）熱潮的初創公司OpenAI，繼日前完成了新一輪66億美元的融資後，最新亦在銀團手上獲得40億美元的循環信貸額度，意味着該公司短期內已獲得逾106億美元（約826億港元）的資金流動性，有利於其進一步拓展業務。

據了解，批出循環信貸額度的銀行包括摩根大通、花旗、高盛、摩根士丹利、滙豐和其他幾家金融機構。OpenAI表示，新的資金能夠靈活投資於新項目，以及在擴展業務時作出快速反應。OpenAI財務總監Sarah Friar表示：「我們很自豪擁有世界上最強大的銀行和投資者支持。」

Canvas整合至ChatGPT 在宣布獲得新融資及貸款不久後，OpenAI隨即宣布推出新產品，一個名為Canvas的新介面，使用了OpenAI的最新主力模型GPT-4o構建，專注於寫作及編寫程式碼的任務。OpenAI除了為新功能提供一般的對話視窗，也為ChatGPT的使用者提供一個新視窗，把Canvas整合至ChatGPT。

由於大語言模型AI的天然局限，ChatGPT在處理某些任務時表現會相對遜色，比如在進行簡單數學運算時經常會出錯，因而需要用不同的工作介面，負責處理各種類型的工作。

目前Canvas僅有付費的ChatGPT Plus和Team用戶可以使用，企業和教育用戶則將在下周的某個時間點開放。一旦可以使用後，Canvas會在「偵測到可能會有幫助的情景」時自動啟用，用戶亦可以使用指令來開啟。