美非農增職勁 下月減息0.25厘機會升

美國9月非農就業職位增加25.4萬個，遠勝市場預期的15萬個，而且9月的增幅亦上修至15.9萬個；同月失業率更意外回落0.1個百分點至4.1%，反映出勞動力市場仍然穩健。另外，9月美國居民的平均時薪按年升4%，高過市場預期的3.8%，暗示通脹有反彈風險，種種迹象顯示聯儲局減息步伐可無必要過急。

債息彈 道指高開301 反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注11月激進地減息半厘的機率由一日前的32.1%大降至不足7%；而溫和減息0.25厘的機率則升至93%。美國10年期國債孳息率急彈，一度升至3.973厘水平，直逼4厘關口，美匯指數重上102水平。

美股3大指數早段先升後回，道指曾升301點，高見42,313點，惟其後倒跌；標指升8點，報5,708點；納指升77點，報17,996點。

聯儲帳面損失1.5萬億 雖然近日包括聯儲局主席鮑威爾在內的數位官員，都試圖表明無意過急地減息，試圖為市場激進的減息預期降溫，但立場偏向「鴿」派的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）卻重申，預計未來一年利率需要大幅下調，通脹正在穩步回落，已經接近目標，而就業市場正處於理想的狀態。

另外，聯儲局最新公布的數據顯示，其帳面損失已突破2,000億美元大關，達到2,012億美元（約1.56萬億港元）。聯儲局作為中央銀行，這些帳面虧損對其運作、貨幣政策的執行本身不會構成任何影響，唯一的「副作用」是按照規定，該局要彌補這一虧損缺口，待回復至帳面利潤，才會開始把利潤上繳財政部。

在數年前的貨幣政策擴張周期，聯儲局此前透過買入國庫債券，向市場注入資金，即所謂的量化寬鬆；到2022年中開始重新出售手頭債券，回收市場上的資金，由於賣出價格普遍低於當初的買入價，加上目前手頭持有的國債價格因減息而下跌，導致其錄得巨額的帳面虧損。

企業消息方面，廉航公司Spirit Airlines股價大跌37.5%，據報該公司正打算研究申請破產，並且正與債權人商討潛在方案。今年初時，Spirit與另一家廉航公司捷藍航空（JetBlue）的合併計劃失敗，而其經營業務持續虧損。另外，美國電動車充電方案公司EVgo Inc.從美國能源部獲得10.5億美元的有條件擔保貸款，資金將用於擴大其充電網絡。EVgo股價於周四升逾60%，並於周五早段曾升6.72%。

美非農就業職位增長變化