滙控傳節流 削減活動及出差

外媒引述消息指，該企最近取消了在印度舉行的商業銀行家峰會以及全球各地一些活動。部分員工被告知在年底前出差商旅將面臨限制，如高級管理人員在內員工計劃旅行被取消或推遲；但部分會見客戶的必要出差仍然被允許進行。

事實上，滙控早前已傳出放慢招聘步伐，艾橋智亦在上月初在香港舉行的全員大會上，提醒員工要「明智地開支」，而非單純削減開支。

前CEO現身中環總行道別 有研究機構指，滙控須尋求減少20億美元成本，以維持利潤表現。該企今年上半年經營開支增加5%至163億美元，主要受到科技支出，以及績效掛鈎薪資增加所推動，預計全年支出將錄得同樣的增幅。早前另有報道稱，滙控考慮將商業和投資銀行部門合併，以消除公司各領域重疊的職位，並削減開支。

另外，於今年9月正式退休的前行政總裁祈耀年（Noel Quinn）近日現身香港，與一眾員工道別。祈耀年周四傍晚離開中環總行時，地下大堂站滿圍觀群眾，現場不少人士向祈耀年歡呼、鼓掌，他離開前亦跟合作多年的香港上海滙豐銀行主席王冬勝、滙豐香港區行政總裁林慧虹及滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建擁抱。

據了解，祈耀年近日由英國來港，跟滙控持份者道別，包括主要客戶，本港主要財金官員亦有出席周四的歡送酒會，祈耀年更親身到滙豐總行不同樓層與員工見面。