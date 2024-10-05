領展獲調高目標價 睇45元

多家券商上調領展目標價

料減息為併購提供資金 該行又認為，在減息周期下，領展將會有空間將淨負債比率提高至不超過30%，可以為潛在併購提供150億至300億元的額外資本支持。

領展昨日收報39.45元，升0.76%。摩根大通將領展目標價上調約7%至45元，評級「增持」，認為目前該股6.7厘的股息率仍然吸引。據該行了解，領展上半財年續租租金升幅溫和，較原來的指引「持平」為佳；另租戶銷售在7至9月的第二財季亦見改善，預期上半財年派息將會有溫和增長，而基於本地必需品零售市場改善，相信領展的價值將會逐漸獲得重估。

摩根士丹利指出，領展的本地零售租用率維持97.5%高水平，續約租金正在上升，租戶平均租金對銷售額比例按年升0.8個百分點至13.4%，仍屬健康水平，且部分地區商場人流返回疫情前水平，有利商戶做生意。雖然停車場使用數字下跌，但由於每車位收入增加，令整體停車場收入上升。

不過，瑞銀看得較淡，認為領展4至6月的第一財季租戶銷售錄得5.9%的按年跌幅，表現疲弱，且較今年同期增長0.4%惡化，管理層並指第二財季跌幅已收窄到4至5%。該行又認為，雖然上半財年領展仍能輕微加租，但下半財年加幅或會進一步放緩，故予領展「中性」評級，目標價38元。