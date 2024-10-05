領展獲調高目標價 睇45元
本地最大房地產信託基金（REIT）領展房產基金(00823)將於11月公布中期業績，管理層於近日與分析員進行交流，多家券商在事後都調高其目標價。其中，大華繼顯看得最牛，12個月每基金單位目標價45.08元，上調幅度5.42%，投資評級維持「買入」。
料減息為併購提供資金
該行又認為，在減息周期下，領展將會有空間將淨負債比率提高至不超過30%，可以為潛在併購提供150億至300億元的額外資本支持。
領展昨日收報39.45元，升0.76%。摩根大通將領展目標價上調約7%至45元，評級「增持」，認為目前該股6.7厘的股息率仍然吸引。據該行了解，領展上半財年續租租金升幅溫和，較原來的指引「持平」為佳；另租戶銷售在7至9月的第二財季亦見改善，預期上半財年派息將會有溫和增長，而基於本地必需品零售市場改善，相信領展的價值將會逐漸獲得重估。
摩根士丹利指出，領展的本地零售租用率維持97.5%高水平，續約租金正在上升，租戶平均租金對銷售額比例按年升0.8個百分點至13.4%，仍屬健康水平，且部分地區商場人流返回疫情前水平，有利商戶做生意。雖然停車場使用數字下跌，但由於每車位收入增加，令整體停車場收入上升。
不過，瑞銀看得較淡，認為領展4至6月的第一財季租戶銷售錄得5.9%的按年跌幅，表現疲弱，且較今年同期增長0.4%惡化，管理層並指第二財季跌幅已收窄到4至5%。該行又認為，雖然上半財年領展仍能輕微加租，但下半財年加幅或會進一步放緩，故予領展「中性」評級，目標價38元。
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