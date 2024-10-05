MPF首3季升12% 7載最強
打工仔喜訊！強積金研究機構積金評級公布，9月強積金回報率約4.81%，投資收益估算約607億元，強積金戶口人均賺1.28萬元；首3季表現更是7年以來最好，回報率達12.77%，投資收益1,488億元，人均賺3.13萬元，全年投資收益有望創新高。
全年投資收益望破頂
該機構指出，單計第3季，強積金投資收益約892億元，每位成員平均收益約1.88萬元，回報率約7.24%。其主席叢川普表示，所有強積金基金類別今年均錄得正回報，雖然市場面臨多種阻力，若然市場走勢良好，強積金全年投資收益有機會突破1,500億元，創出歷史新高。
在內地刺激經濟措施帶動下，中港股票基金成為「大贏家」，9月的回報率約18.07%，是9月以至今年首3季表現最好的基金類別，單月計，更是歷來次佳表現，而第三季約18.48%的回報率是2009年第二季以來最佳的季度表現，首3季回報率達23.62%，成為2017年以來的最佳首3季表現，也是有紀錄以來第5高。
計入供款後，估算9月底強積金總資產創新高，約1.327萬億元，較8月底增加約647億元，較第二季增加約1,011億元，今年迄今增加約1,863億元；人均帳戶結餘亦刷新紀錄，約為27.91萬元，比8月底增加約1.36萬元，較第二季增加約2.13萬元，今年迄今增加約3.92萬元。
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