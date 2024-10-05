MPF首3季升12% 7載最強

在內地刺激經濟措施帶動下，中港股票基金成為「大贏家」，9月的回報率約18.07%，是9月以至今年首3季表現最好的基金類別，單月計，更是歷來次佳表現，而第三季約18.48%的回報率是2009年第二季以來最佳的季度表現，首3季回報率達23.62%，成為2017年以來的最佳首3季表現，也是有紀錄以來第5高。