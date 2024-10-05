華組合拳谷高港股 累飆4489 頂峰難估

新興股票基金一周吸資1209億 歷來第二多

內地在十一假期前出強刺激措施催谷「金九銀十」景氣，帶動中港股市猶如進入「大時代」，港股本周累升2,104點或10%，連升第3周；自9月24日「組合拳」推出以來，恒指累飆4,489點，且成交放量，可謂一洗頹風！分析預期，短線市況調整並不足奇，尤其美國經濟數據反覆，且美國總統大選及中東局勢不明朗，惟別小覷今次內地全力驅動「內循環」的效果，相信長假後開局A股市場會有反覆，但整體熱度可維持，畢竟政策主導下中國資產重估潮只處開端，且別急於為港股升浪估頂。