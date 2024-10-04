專家樓評：銀行新定按計劃增入市信心

本港有大型銀行推出全新定息按揭計劃，借款人可選擇首3年定息3.25厘或首5年定息3.15厘，按揭年期可長達30年。是次銀行推出的定按計劃，有別於傳統定按於加息周期出現息率較高的溢價，而是在減息周期預先享有減息及鎖定息率效果。

現時市場按息主要為3.875厘，換句話說，借款人若選擇此定按計劃可於現階段及往後3至5年鎖定低於現時按息，按息即時較現時低0.625至0.725厘，30年期計之月供可減少7.5%或8.6%，除了可預先享有減息效果、降低每月供款額，減輕供款負擔之外，更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制訂預算及進行精確財務規劃。

港減息步伐料較溫和 有人可能會疑惑，本港已踏入減息期，意味息率將會降低，選用此類定息計劃會否賺頭蝕尾？因為若市場息率降至低於定息水平，用家仍需以定息供樓，未能跟隨減息走勢享有低息優惠。當然，沒人能確切預知未來息率，只能根據現時較大可能的預測，以及自身是否適合選擇此類計劃去考慮。

儘管本港已處減息周期，惟減息步伐料較為溫和。市場預期美國聯邦基金利率於2026年降至2.9厘，按照預期之未來息率走勢，未來拆息雖回落，料銀行同業拆息按揭（H按）仍有較長時間需以最優惠利率（P息）為基準之封頂息率，基於P息在對上一次加息周期加幅僅0.875厘，遂是次減息周期P息下降幅度有限，預料明年市場按息進一步回落後或仍處於3厘附近水平。

助買家管理供款預算 現階段推出此類按揭計劃可為客戶及銀行造就雙贏效果，除了客戶受惠，銀行推出定按計劃有利於管理及評估可預期及穩定性較大的利息水平，有關計劃之按揭用家將會鎖定選用3年或5年定息期按揭，基於設有相同年期的罰息期，期內轉換按揭的機會不大。

是次大型銀行推出全新低息定按計劃，為買家增添先享減息效果及管理供款預算的按揭計劃，反映銀行對樓市及置業人士的正面支持，此舉可為準買家增添入市信心。

至於此計劃之其他方面細節，定息期後之息率為P減1.25厘（P現為5.625厘），而罰息期在定息期滿後完結，計劃未設有現金回贈，而市場上現時之按揭現金回贈仍介乎貸款額之0.1至0.3%為主；計劃亦未設有按揭存款相連戶口，借款人可因應按揭計劃特點是否適合自身情況去衡量選用市場上定息或浮息按揭計劃。

中原按揭董事總經理 王美鳳