股市估市：港股強勢突破迎大時代？

踏入10月，即意味第三季股市正式完結。9月份相信令股民嘗盡「先苦後甜」的感覺，尤以港股，在9月第一個交易日，恒生指數仍在17,862點開始起步，成交只能維持在800億元左右，市場缺乏生氣。

話口未完，由於內地公布各項數據顯示經濟持續疲弱，令外間懷疑內地經濟增長能否「保五」，因而令滬綜指跌穿2,700點水平。一直與A股唇齒相依的港股，當然不能獨善其身，跌至低見16,964點。

正當中港兩地投資者對股市充滿絕望，卻在黑暗的盡頭迎來曙光。先是迎來苦候多時的好消息，美國聯儲局終於減息0.5厘，香港銀行亦緊隨減息；恒指在迎來4年以來首次減息後，終於突破18,300點大關，成交亦接近有1,500億元，開始有起色。

內地連環出招成轉捩點 當投資者仍對港股能否轉勢心存懷疑之際，內地政府在十一長假期前使出挽救資本市場的連環措施，令上海股市谷底反彈，滬綜指更只用4個交易日便把2,800點、3,000點及3,300點全部攻破。

在9月最後一個交易日，滬深兩市主板成交創下2.59萬億元人民幣的新高，升勢更是1996年12月實行漲跌幅限制以來的最大單日升幅，內地股市頹風盡掃。

港股乘着內地股市高歌猛進的氣勢，恒指亦只用5個交易日便攻破19,000點及20,000點，更高見近22,500點水平；恒指除重返2022年6月的水平外，主板成交額更創下5,058億元的歷史紀錄。9月恒指累升3,144點，第三季更飆升3,415點，整季升幅可謂全是9月升幅所貢獻。單從第三季表現來看，亦是2009年第二季以來最好的季度表現。

好友成功反撲盡殲淡友 踏入10月即所謂傳統股災月，究竟港股在高成交下，可否重拾升軌追日趕美，還是作出調整？現階段相信沒有人敢妄下判斷。「港股只用5個交易日，便尋回3年的失去」，升幅更連番出現如「大奇迹日」般的神迹，成交在短時間內推進至「大時代」，確實投資者以「升到你唔信」及「夢幻」來形容。

至於成交方面，一日的交易量就等於上月初的一星期交易量。成交急升，當然主要原因除內地救市措施，令市場釋出大量北水可猛力投進香港股票市場外，更因為適逢9月底期指月結及季結之際，飽受3年煎熬的好友，乘內地的連環措施，終可作出大反撲，將淡友一舉殲滅。

一向在資本市場跟紅頂白，但一直不看好中港股票的外資，相信看到中港兩地股市走勢及成交有如猛虎出籠下，迫不得已先行平掉淡倉，再反手大舉轉至好倉，又可能有基金看到中港兩地股市突然轉勢下，先行沽售已有一定累積升幅的日股、美股及台股，轉戰港股，亦屬人之常情。

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬