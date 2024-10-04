地產速報一覽
●中國天化工(00362)公布，以7,200萬元出售淺水灣南灣坊25號南灣御苑1座8樓及9樓複式單位B連天台，以及1座地下14及15號停車位。消息指，山頂白加道31號一座銀主洋房，實用面積約3,203方呎，市傳以約2.8億元獲洽購至尾聲，呎價約87,418元。物業去年曾以約4.1億元放售。
●土地註冊處最新數字顯示，9月整體樓宇買賣合約數目共3,843宗，為7個月新低，較8月下跌約18.7%，涉及總值約277億元，按月下跌約19.4%。上月整體樓宇註冊買賣中，佔約2,848宗為住宅物業，按月下挫約22.1%，連挫5個月。
●北區坪輋貼近坪輋路一幅露天儲物及農業用地，早前向城市規劃委員會申請作住宅、商業及酒店綜合發展，以7倍地積比率興建6幢分層大樓，提供2,205伙住宅及70間酒店房，總樓面約134.28萬方呎。不過，規劃署認為，地盤位於新界北新市鎮和文錦渡發展區規劃研究範圍，侵佔規劃中的港島北環線東延線，故不予支持。
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