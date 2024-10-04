●北區坪輋貼近坪輋路一幅露天儲物及農業用地，早前向城市規劃委員會申請作住宅、商業及酒店綜合發展，以7倍地積比率興建6幢分層大樓，提供2,205伙住宅及70間酒店房，總樓面約134.28萬方呎。不過，規劃署認為，地盤位於新界北新市鎮和文錦渡發展區規劃研究範圍，侵佔規劃中的港島北環線東延線，故不予支持。