南豐今年擲1.4億拓全人健康

創3400萬社會價值 擴SEWIT影響力 身心健康有助提升生活及工作質素，南豐集團一直致力推動可持續發展及提倡身心健康，建構韌性社區。集團公布，2024年度迄今投放合共1.4億元發展全人健康項目，實現集團「SEWIT可持續發展策略」營運理念。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓稱，集團一直秉承創辦人陳廷驊博士的格言「想到自己、想到對方」，致力為員工、租戶、合作夥伴、顧客及社區持份者，創造可持續的工作和生活環境，推動全人健康，提升身心質素。相信員工的身心健康與工作效率、創造力，以及對公司的歸屬感關係密切，未來將繼續於集團及社區投放資源，打造健康有魄力的工作、生活環境，並以積極正向的思維建構韌性社區。

打造健康辦公室 設情緒熱線 他指出，南豐投放1.4億元提升員工、租戶及社區持份者的全人健康，包括打造合乎環球標準的健康WELL Office、設立員工情緒支援熱線，以及定期舉辦讓員工和租戶放鬆身心的「SEWell活動」等。

南豐集團總部今年5月遷到旗下啟德全新甲級商廈AIRSIDE，設計結合可持續發展理念，為全港首個榮獲8大綠色及智能建築證書的項目，集團的辦公室設計已榮獲WELL鉑金級別認證，包括新增一倍開放空間，鼓勵同事之間交流和對話，提供健康及休息空間SEWIT Hub讓員工放鬆身心。根據集團的可持續發展報告《SEWIT報告2023-24》，集團本年度的整體離職率較上年度減少2%。

AIRSIDE辦「復修快樂」活動 此外，為響應今日的全球微笑日，AIRSIDE於10月舉辦一連串「復修快樂」活動，包括公布旗下商場推出的「短期快樂排行榜」調查結果，而整個10月AIRSIDE將帶來「減壓房」，讓訪客體驗不同的減壓方式，較早前公開招募、已接受專業訓練的「復修快樂員」亦會於特定日子在AIRSIDE駐場與大家玩「復修快樂撲克牌」，以輕鬆形式傾訴心聲及審視情緒，為負面情緒找到出口。

另外，南豐集團發布本年度可持續發展報告《SEWIT報告2023-24》，概述在「SEWIT」可持續發展框架下的工作進展和成果。本年度的報告首次公布南豐帶來約3,400萬元的社會價值（social value），評估結果經第三方驗證。

南豐集團董事總經理、南豐紗廠創辦人兼SEWIT委員會主席張添琳稱，本年度的SEWIT報告首次公布其帶來的社會價值，是集團推動社區共融的重要里程碑，有助提高南豐可持續發展舉措的透明度。展望未來，期望能在更多層面上應用社會效益量度的思維，持續擴大SEWIT的影響力，並繼續與租戶、客戶及社區協作，攜手推動可持續發展。