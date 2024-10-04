嘉湖車位百萬沽 6年貶38%

車位做價跟隨樓價大幅回落。天水圍嘉湖山莊有車位以100萬元轉手，約6年大幅貶值近38%，料為近年蝕幅較大個案。

中原伍耀祖表示，上述屋苑景湖居一個雙號車位，原業主於2018年12月以160萬元購入，現時轉售帳蝕60萬元，大幅貶值約37.5%。

他又表示，同項目樂湖居地庫第一層一個單號車位，日前以97萬元易手，業主於2015年以67.5萬元買入車位，持貨9年，帳面獲利29.5萬元，期內升值約44%。

北角劏舖18萬轉手 虧損九成 另一方面，劏舖商場再錄大幅蝕賣成交。北角城市花園1至3座地庫的商場城市金庫，其中雙號舖僅以約18萬元沽出。據了解，該舖建築面積約76方呎，原業主早於2013年以約193萬元買入，持有約11年，物業樓價大幅蒸發約175萬元，貶值幅度約90.7%。

新界區舖位回報率理想。消息稱，大埔大榮里6至10號永樂樓地下一個舖位連入則閣樓，以約3,868萬元易手，單以地舖計，成交呎價約29,000元。該地舖面積約1,330方呎，閣樓面積約800方呎，現時月租收入逾193,000元，最新成交價計算，租金回報率約6厘。此外，九龍城龍崗道45至47號地下A舖連閣樓，面積各約1,000方呎，獲市區重建局以約2,148萬元收購。