租賃市旺：映御開放式戶呎租$37.7創新高

租賃市場持續強勢，市場屢錄高價租務個案，元朗映御開放式單位以每方呎約37.7元租出，創屋苑呎租新高。

中原王勤學表示，租賃需求推動下，租金節節上升，上述單位為1座高層L室，實用面積約300方呎，以每月租金1.13萬元租出。

同區YOHO MIDTOWN呎租有突破，他又指，該盤5座中層A室，實用面積約362方呎，一房間隔，成交月租1.48萬元，不但為同類型單位月租新高，呎租約40.9元，更創屋苑新指標。

該行張志豪表示，踏入10月租賃市場保持活躍，荃灣區暫已錄約20宗同類成交，其中，荃景花園9座高層G室，實用面積約380方呎，兩房間隔，獲年輕夫婦以每月1.48萬元承租，呎租約38.9元。

喜薈兩房1.95萬租出 此外，市區屋苑租盤同樣搶手，香港置業方文偉稱，長沙灣喜薈1座中層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，每月叫租2.1萬元，放租僅約10天即減至1.95萬元租出，呎租約38.5元。

該行曾家輝亦稱，同區泓景臺3座中層D室，實用面積約468方呎，兩房間隔，零議價情況下以每月1.9萬元租出，呎租約40.6元。