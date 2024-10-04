業主棄守：屯門利寶258呎 售206萬輸四成

細價收租盤業主蝕賣棄守，不惜減價沽貨離場。屯門利寶大廈一個低層單位，劈價至206萬元成交，較2019年購入價，帳面勁貶約40.6%。

市場消息透露，上述單位為低層G室，實用面積約258方呎，原則可間兩房，曾以月租約8,000元出租，近日叫價245萬元放售，減價約39萬元後沽出，呎價約7,984元，重回2016年價位。原業主347萬元購入，持貨約5年，帳面大幅蝕141萬元。

MARINI一房貶19% 上車指標屋苑沙田第一城再錄損手成交。美聯黃錦瀚稱，該盤48座中層D室，實用面積約304方呎，叫價450萬元放盤，減價至420萬元易手，較2015年購入價帳面再低5萬元，呎價約13,816元。

將軍澳日出康城細單位都要蝕本才有承接。中原林國健指，MARINI的3B座高層E室一房戶，實用面積約380方呎，以490萬元成交，呎價約12,895元，原業主於2019年9月以605.5萬元購入，約5年帳蝕115.5萬元，貶值約19.1%。

太古城康怡呎售萬元 至於港島二手市場，利嘉閣梁啟豪表示，北角DIVA低層C室，實用面積約493方呎，兩房設計，成交價825萬元，呎價約16,734元，新買家為家庭客，原業主在2017年以約948萬元買入，帳面蝕123萬元。

鰂魚涌太古城成交呎價再險守一萬元。中原王秀芬指，單位為鄱陽閣低層H室兩房戶，實用面積約583方呎，可望海景，以610萬元成交，呎價約10,463元。資料顯示，上址曾有多次借貸紀錄。屋苑10月已錄至少3宗買賣。

該行楊文傑表示，區內康怡花園D座中層2室兩房戶，實用面積約526方呎，減價100萬元，剛以550萬元售出，呎價約10,456元。呎價同樣貼近萬元關口。

同區南豐新邨三房單位做價再跌穿「5球」。消息稱，屋苑5座低層戶，實用面積約516方呎，市傳以488萬元成交，呎價約9,457元。