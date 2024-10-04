居屋低價：兆禧苑已補價6年蝕138萬

居屋頻錄蝕讓及低價買賣，屯門兆禧苑中層單位，於已補價自由市場僅以280萬元沽出，原業主持貨約6年，帳面勁蝕138萬元。

祥益邱家邦表示，上述單位為E座中層4室，實用面積約363方呎，外區首置客因為屋苑鄰近家人住所，方便互相照應，遂以呎價約7,713元購入；原業主於2018年以約418萬元購入，單位貶值約33%。

東盛苑三房跌價27% 未補價第二市場樓價回落。世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣東盛苑高層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，享海景，今年叫價525萬元放盤，終獲白居二以518萬元購入，成交呎價約8,031元。較同類型單位對上成交價，大跌約27.6%。

居屋業主紛紛減價吸客。美聯黃麗貞指，將軍澳寶盈花園1座低層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，放盤一日，有綠表客睇樓兩次，獲減價17萬元後，即以533萬元購入，呎價約9,034元。

世紀21家天下黎振傑表示，旺角富榮花園11座中層B室三房戶，減價12萬元，以608萬元未補價易手，呎價約10,270元。