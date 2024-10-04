Blue Coast II上樓書涉558戶

郭子威（右）指，不少內地準買家鍾情Blue Coast II的三房單位。左為楊桂玲。

長實營業部首席經理郭子威指，早前於深圳及廣州舉行的10場推介會，反應熱烈，本周再加開10場，讓內地代理緊貼項目最新資訊，以配合銷售。不少內地客在減息後有意投資本港房地產，當中約七成準買家對三房戶有興趣，部分有機會移居香港。

該公司營業部助理首席經理楊桂玲補充，會成立專業團隊，解答內地準買家對申請按揭及子女升學等查詢。樓書顯示，今期項目由第3座及第5座組成，提供的戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積443至1,267方呎。標準樓層每層均設9伙，提供3部升降機。

有別於上一期主打三房單位，今期的兩房單位佔供應一半，涉及279伙，項目預計關鍵日期為2026年2月28日。

至於中洲置業發展的沙田星凱‧堤岸昨售出2座27樓H室開放式戶，實用面積259方呎，成交價499.3萬元，呎價約19,278元。

Blue Coast II平面圖