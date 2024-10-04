Blue Coast II上樓書涉558戶
鐵路新盤的銷售準備工作進入直路，長實集團(01113)旗下的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，經過連串軟銷後，昨日上載樓書至一手住宅銷售資訊網，今期提供558伙，主打兩房單位，實用面積由443方呎起。發展商指，早前於內地舉行多場樓盤推介會，會繼續積極開拓內地客源。
長實營業部首席經理郭子威指，早前於深圳及廣州舉行的10場推介會，反應熱烈，本周再加開10場，讓內地代理緊貼項目最新資訊，以配合銷售。不少內地客在減息後有意投資本港房地產，當中約七成準買家對三房戶有興趣，部分有機會移居香港。
該公司營業部助理首席經理楊桂玲補充，會成立專業團隊，解答內地準買家對申請按揭及子女升學等查詢。樓書顯示，今期項目由第3座及第5座組成，提供的戶型涵蓋兩房至四房間隔，實用面積443至1,267方呎。標準樓層每層均設9伙，提供3部升降機。
有別於上一期主打三房單位，今期的兩房單位佔供應一半，涉及279伙，項目預計關鍵日期為2026年2月28日。
朗賢峯IIA招標沽兩伙
市區鐵路盤不乏捧場客，鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIA期，昨透過招標沽兩伙，合共涉及4,375.2萬元，市傳兩伙由同一組買家購入。包括第3座18樓C室，實用面積899方呎，三房連工作室間隔，成交價2,107.2萬元，呎價約23,439元。
至於中洲置業發展的沙田星凱‧堤岸昨售出2座27樓H室開放式戶，實用面積259方呎，成交價499.3萬元，呎價約19,278元。
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