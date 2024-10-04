新盤鬥吸客 天璽‧天收2.9萬票破紀錄

項目第1期提供906伙，已安排周六出售204伙價單單位，同日招標發售96伙，合計推售300伙，佔全盤供應33%。該盤上月公布首張價單182伙的折實平均呎價約19,668元，為啟德城中心逾7年首批最平，更低於地價及建築成本，旋即引起市場關注。

低價出擊下，項目連日收票理想，僅5日已突破1.3萬票，刷新該區過去8年紀錄，成為啟德票王。最終票數再下一城，為全港市場今年最多，打破香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast今年4月所錄約2.8張票的紀錄。

周六將以價單形式發售的單位涵蓋開放式戶至兩房戶，折實價473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價17,015元起。

YOHO Hub II下周一賣58伙 同系的元朗站The YOHO Hub II將於下周一推售58伙，折實平均呎價約14,698元。新地副董事總經理雷霆指，將發售的單位包括20伙兩房戶及38伙三房戶，實用面積462至905方呎，折實售價666.11萬至1,429.23萬元，折實呎價13,322至17,096元。新地代理執行董事陳漢麟稱，新一輪銷售周日截止認購。

星星地產的元朗雨後修訂價單，再削減部分單位折扣，其中三房及特色戶下周一起減少25萬元優惠。

The YOHO Hub II將新一輪銷售。左為雷霆，右為陳漢麟。