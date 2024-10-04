產經

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●外媒報道指，藥明康德(02359)已將旗下的細胞及基因療法生產基地WuXi Advanced Therapies掛牌出售，包括在美國費城營運的4個實驗室及生產設施。另外，藥明生物(02269)正與顧問合作，測試市場對其部分歐洲生產設施的興趣。
●正榮地產(06158)公布，9月錄合約銷售金額5.7億元（人民幣‧下同），首3季累計約48.93億元，分別按年跌47.7%及61.77%。
●包浩斯國際(00483)公布，截至今年9月底止上半年，集團同店銷售按年跌3%，當中香港同店銷售跌4%，澳門同店銷售增長1%。上季集團同店銷售按年增長1%，當中香港同店銷售增長1%，澳門同店銷售下跌1%。至9月底，經營店舖數目為35間，較3月底增加兩間。
●滙豐表示，預期內地的富裕和中產階級人口至2030年將增加8,000萬人；現時服務超過500萬名香港個人客戶。
●港府旗下金融科技項目執行統籌小組昨日舉行第4次會議，會上討論如何將虛擬資產進一步融入主流金融市場，以及人工智能（AI）在香港金融市場的應用。財金官員表示，政府與金融監管機構一直大力支持金融科技發展，包括完善金融基礎建設、構建更活躍金融科技生態圈、培育金融科技人才、加強與內地和海外的聯繫和合作，而統籌小組會繼續推進跨領域協作。
●香港金融管理局與卡塔爾中央銀行在多哈舉行雙邊會議，期間討論多項合作計劃，以加強在金融基建範疇的合作，並就資本市場互聯互通、可持續金融、債券市場發展、數碼資產及人才培育進行經驗分享。金管局期望與卡塔爾央行緊密合作，促進兩地金融市場互聯互通及進一步交流。
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