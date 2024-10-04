簡訊一覽

●滙豐表示，預期內地的富裕和中產階級人口至2030年將增加8,000萬人；現時服務超過500萬名香港個人客戶。

●港府旗下金融科技項目執行統籌小組昨日舉行第4次會議，會上討論如何將虛擬資產進一步融入主流金融市場，以及人工智能（AI）在香港金融市場的應用。財金官員表示，政府與金融監管機構一直大力支持金融科技發展，包括完善金融基礎建設、構建更活躍金融科技生態圈、培育金融科技人才、加強與內地和海外的聯繫和合作，而統籌小組會繼續推進跨領域協作。

●香港金融管理局與卡塔爾中央銀行在多哈舉行雙邊會議，期間討論多項合作計劃，以加強在金融基建範疇的合作，並就資本市場互聯互通、可持續金融、債券市場發展、數碼資產及人才培育進行經驗分享。金管局期望與卡塔爾央行緊密合作，促進兩地金融市場互聯互通及進一步交流。