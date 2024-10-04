內企面對晶片打壓惹憂

投資者何時可以入手AI概念股？譚朗蔚認為，無論公司業務處初期、成熟，還是落後階段，最重要是港股有牛氣才入市，「如果冇牛氣，擺晒啲AI喺度都冇意思」。

他續指，港股近期市況好轉，聯想會是首選。至於有些企業主力從事大模型或AI周邊範疇，甚至未錄盈利，他指隨着市況改善，可以分批跟進，首批必然是聯想，如果大市成交及氣氛配合，可以看看第二、三梯隊股份。