內企面對晶片打壓惹憂
投資者何時可以入手AI概念股？譚朗蔚認為，無論公司業務處初期、成熟，還是落後階段，最重要是港股有牛氣才入市，「如果冇牛氣，擺晒啲AI喺度都冇意思」。
他續指，港股近期市況好轉，聯想會是首選。至於有些企業主力從事大模型或AI周邊範疇，甚至未錄盈利，他指隨着市況改善，可以分批跟進，首批必然是聯想，如果大市成交及氣氛配合，可以看看第二、三梯隊股份。
對於內地科企難以取得美國優質晶片，即使自行研發，質素恐欠佳，也根本欠缺生產晶片設備，譚朗蔚指企業面對「冇技術、冇原材料、冇機器」的困局，因此他不太相信中芯國際(00981)及華為，認為投資者買不起英偉達股票，不如「成板唔好買算數，唔好諗住中芯係中國第一大就會Pick up到。」
國產芯穩定性待提升
鄧聲興亦提到，內地科企傾向注重開發模型，因為手上無晶片，內地面對硬件問題並受到打壓，如未能購得光刻機，就算公司能設計出不俗的晶片也難以生產。再者，內地難以利用國產晶片去製作大模型，他引述阿里巴巴(09988)曾指國產晶片性能只及國際級別的七成左右，且國產晶片可能良率低，穩定性有待提升。
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