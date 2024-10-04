理財Campus：AI熱席捲全球 發掘潛力股
產業鏈規模大 涵蓋晶片生產雲端數據等
人工智能（AI）熱潮席捲全球，不少投資者冀入手AI概念股以「先賺為快」，其實市場上不只有英偉達（Nvidia）、微軟（Microsoft）這一類美股AI概念股，香港也有不少相關概念股，當中大部分為內地科技公司，潛力有多優厚？
聊天機械人ChatGPT在全球爆紅後，科技公司爭相開發生成式AI工具，同時相關需求急升，投資者看好與AI相關的企業前景，積極發掘AI概念股。
不過，AI概念股的業務不一定直接與AI有關係，惟有關業務會在AI產業鏈中。AI必須的軟硬件配套，包括晶片、中央處理器（CPU）、圖像處理器（GPU）的生產；雲端數據、大數據軟件等，還有發明或運用AI技術的公司等，都可歸類為AI概念股。
香港股票分析師協會主席鄧聲興指，AI只是一個統稱，當中涵蓋不同業務範疇，如生產AI晶片、利用AI晶片去製作大模型、透過AI軟件提供場景，如微軟在辦公軟件中應用AI，目前更有另一趨勢AI終端，如聯想集團(00992)的AI電腦，未來市場上可能有AI手機等。
中港概念股建立信心需時
對於美國科技股早前回落，鄧聲興指，市場關注這類股份的股價或估值「會唔會走得太快」，並非質疑AI市場前景，因其是一個趨勢，實質上有不少應用場景幫助企業。他指，就AI硬件來說，英偉達是龍頭中的龍頭，在AI晶片生產方面不能滿足市場需求，另須關注有些企業在應用AI上要投入大量資源研發，有機會投放太多而短期未能帶來回報。
美國AI概念股熱炒，股評人譚朗蔚指，本地AI概念股並非無前景，例如中國特色的ChatGPT雖然跟美國的是兩回事，但也有巨大潛力，只是有關企業在資本市場作為一隻股份的前景又是另一回事，需要有實際的業務支持，市場才能給出估值，整體上，中港兩地市場的AI概念仍需時建立信心和醞釀氣氛。
阿里大模型或有助電商
內地科網巨頭阿里巴巴(09988)去年4月推出語言大模型「通義千問」，並且指出通義千問將陸續接入阿里生態的所有商業應用中，如企業通訊、智能語音助手、電商、搜索、導航及娛樂等，提升用戶體驗。
減價可增加普及率
鄧聲興表示，阿里始終以電商平台收入為主，其開發大模型可能是為了協助電商業務，以帶動銷售。阿里及騰訊控股(00700)都有大模型，需要購買晶片去製作軟件，業務性質嚴格上來說可歸納為「應用AI」，與專注生產晶片的一類業務大為不同。
通義千問9款商業化及開源模型早前減價，其中對應AI開發商OpenAI GPT-4的主力模型減價幅度達97%。摩根士丹利指，內地大規模語言模型減價令AI應用增加，阿里等科企的雲業務收入有望受惠。鄧聲興則認為，減價的原因是增加普及率與市佔。
知乎擁龐大用戶具優勢
內地網上問答平台知乎(02390)在香港及美國均有上市，譚朗蔚指，知乎雖然收入改善，但仍錄虧損，無論名氣或在資本市場認受性都可謂「低幾級」。公司今年上半年收入按年跌逾7%至18.94億元人民幣；股東應佔淨虧損2.47億元人民幣。
惟他認為，知乎在用戶群（Userbase）方面具優勢，當初其股價炒上，因其坐擁龐大用戶惹憧憬，如果有新產品應用，潛力或不少。
望鞏固問答領先地位
知乎近來發布AI產品「知乎直答」，該款產品可謂AI搜索功能的正式產品化，可以為用戶提供提問、搜尋、結果生成及歸納體驗服務。分析指，知乎直答有望進一步鞏固知乎在知識問答領域的領先地位，也標誌着該公司開始布局AI搜索市場，投資者認為這是新的增長機遇。
商湯技術含量高 應用多
鄧聲興表示，比起阿里，內地AI龍頭企業商湯(00020)更有「純AI概念」，其坐擁生成式及傳統AI業務，有關業務佔公司收入八成以上，又指商湯技術含量高，跟視像相關的AI專利可謂全球最多，未來可以應用在很多場景，如智慧城市、駕駛系統等。
惟他提到一關鍵之處，就是公司始終要採購晶片。阿里之前曾稱放慢發展大模型及雲業務，因手上不夠晶片，至於騰訊早已有英偉達晶片存貨，故仍能發展大模型。他指，企業能否再購得晶片成疑問，「如果兩年後仍用兩年前晶片，可能喺AI世界已隔咗幾個Generation（世代）。」
生成式AI撐起大局
譚朗蔚則不太看好商湯，指公司未錄盈利，連年虧損，收入曾出現倒退，似乎只是空有一個概念。對於公司曾稱錄得盈利的時間將較預期早，他稱只宜「聽住先」。商湯去年收入倒退逾10%，受累傳統AI收入大跌逾四成，但今年上半年已回升，主要是生成式AI相關收入飆2.55倍，成功抵銷傳統AI的下滑。
聯想有錢賺PE低較穩陣
如果投資者想涉獵AI概念股，鄧聲興較偏好聯想集團(00992)，因為該公司有盈利，且市盈率（PE）偏低，「比較安全穩定啲！」商湯則仍錄虧損，股價相對較為波動。
AI PC成新亮點
聯想有經營AI個人電腦（PC）業務，鄧聲興指AI有助公司銷售提升，有機會令盈利增加。對於個別企業只注重製作大模型，盈利可能不是太有保證，他對此表示認同，因為這類業務易被取締。另外，市場目前有不少AI相關服務，他指AI仍處初期發展階段，因此上游業務較有優勢。
譚朗蔚也看好聯想AI硬件，料前景巨大，AI PC成為公司新亮點。AI相關概念股中，他傾向聯想，不過公司可能有被制裁憂慮。
聯想截至今年3月底止年度純利挫逾37%至10.11億美元，收入跌逾8%至568.64億美元。不過，單計截至今年6月底止的第一季度，純利錄2.43億美元，按年增38%。
優必選配股集資加強研發
內地機械人公司優必選(09880)去年底在本港掛牌，譚朗蔚認為，雖然公司在本地具有「稀缺性」這個特點，但目前有關概念在市場上不是太盛行，其股價在3月時曾經炒上，可惜短癮，「已經還原基本步」。
優必選有「人形機械人第一股」之稱，早前宣布配售合共142萬股新H股，配售價92元，較7月31日收市價每股H股109.7元，折讓約16.1%，配股淨籌1.21億元。譚朗蔚認為，公司此舉目的是把資金投入研發之中。
上半年收入近5億
此外，公司在上半年錄得收入4.87億元人民幣，按年增加逾86%，並錄虧損5.39億元人民幣。
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