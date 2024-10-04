理財Campus：AI熱席捲全球 發掘潛力股

產業鏈規模大 涵蓋晶片生產雲端數據等 人工智能（AI）熱潮席捲全球，不少投資者冀入手AI概念股以「先賺為快」，其實市場上不只有英偉達（Nvidia）、微軟（Microsoft）這一類美股AI概念股，香港也有不少相關概念股，當中大部分為內地科技公司，潛力有多優厚？

聊天機械人ChatGPT在全球爆紅後，科技公司爭相開發生成式AI工具，同時相關需求急升，投資者看好與AI相關的企業前景，積極發掘AI概念股。

不過，AI概念股的業務不一定直接與AI有關係，惟有關業務會在AI產業鏈中。AI必須的軟硬件配套，包括晶片、中央處理器（CPU）、圖像處理器（GPU）的生產；雲端數據、大數據軟件等，還有發明或運用AI技術的公司等，都可歸類為AI概念股。

中港概念股建立信心需時 對於美國科技股早前回落，鄧聲興指，市場關注這類股份的股價或估值「會唔會走得太快」，並非質疑AI市場前景，因其是一個趨勢，實質上有不少應用場景幫助企業。他指，就AI硬件來說，英偉達是龍頭中的龍頭，在AI晶片生產方面不能滿足市場需求，另須關注有些企業在應用AI上要投入大量資源研發，有機會投放太多而短期未能帶來回報。

美國AI概念股熱炒，股評人譚朗蔚指，本地AI概念股並非無前景，例如中國特色的ChatGPT雖然跟美國的是兩回事，但也有巨大潛力，只是有關企業在資本市場作為一隻股份的前景又是另一回事，需要有實際的業務支持，市場才能給出估值，整體上，中港兩地市場的AI概念仍需時建立信心和醞釀氣氛。

通義千問9款商業化及開源模型早前減價，其中對應AI開發商OpenAI GPT-4的主力模型減價幅度達97%。摩根士丹利指，內地大規模語言模型減價令AI應用增加，阿里等科企的雲業務收入有望受惠。鄧聲興則認為，減價的原因是增加普及率與市佔。

惟他認為，知乎在用戶群（Userbase）方面具優勢，當初其股價炒上，因其坐擁龐大用戶惹憧憬，如果有新產品應用，潛力或不少。

望鞏固問答領先地位 知乎近來發布AI產品「知乎直答」，該款產品可謂AI搜索功能的正式產品化，可以為用戶提供提問、搜尋、結果生成及歸納體驗服務。分析指，知乎直答有望進一步鞏固知乎在知識問答領域的領先地位，也標誌着該公司開始布局AI搜索市場，投資者認為這是新的增長機遇。

惟他提到一關鍵之處，就是公司始終要採購晶片。阿里之前曾稱放慢發展大模型及雲業務，因手上不夠晶片，至於騰訊早已有英偉達晶片存貨，故仍能發展大模型。他指，企業能否再購得晶片成疑問，「如果兩年後仍用兩年前晶片，可能喺AI世界已隔咗幾個Generation（世代）。」

生成式AI撐起大局 譚朗蔚則不太看好商湯，指公司未錄盈利，連年虧損，收入曾出現倒退，似乎只是空有一個概念。對於公司曾稱錄得盈利的時間將較預期早，他稱只宜「聽住先」。商湯去年收入倒退逾10%，受累傳統AI收入大跌逾四成，但今年上半年已回升，主要是生成式AI相關收入飆2.55倍，成功抵銷傳統AI的下滑。

AI PC成新亮點 聯想有經營AI個人電腦（PC）業務，鄧聲興指AI有助公司銷售提升，有機會令盈利增加。對於個別企業只注重製作大模型，盈利可能不是太有保證，他對此表示認同，因為這類業務易被取締。另外，市場目前有不少AI相關服務，他指AI仍處初期發展階段，因此上游業務較有優勢。

譚朗蔚也看好聯想AI硬件，料前景巨大，AI PC成為公司新亮點。AI相關概念股中，他傾向聯想，不過公司可能有被制裁憂慮。

聯想截至今年3月底止年度純利挫逾37%至10.11億美元，收入跌逾8%至568.64億美元。不過，單計截至今年6月底止的第一季度，純利錄2.43億美元，按年增38%。

優必選有「人形機械人第一股」之稱，早前宣布配售合共142萬股新H股，配售價92元，較7月31日收市價每股H股109.7元，折讓約16.1%，配股淨籌1.21億元。譚朗蔚認為，公司此舉目的是把資金投入研發之中。

上半年收入近5億 此外，公司在上半年錄得收入4.87億元人民幣，按年增加逾86%，並錄虧損5.39億元人民幣。

譚朗蔚指，AI企業需要有實際的業務支持，市場才能給出估值。 阿里將語言大模型陸續接入旗下所有商業應用。 聯想董事長楊元慶展示旗下AI PC新產品。