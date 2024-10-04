泰國米價挫11% 歷來最甘

上周印度重新准許非巴斯馬蒂白米（Non-basmati）出口，並將蒸谷米的出口稅下調至10%，使國際米價進一步下跌，被視為亞洲基準的泰國基準白米出口價格（包括5%碎米）周三更大跌11%至每噸509美元，不但創下2008年5月有紀錄以來最大單日跌幅，並且回落至超過15個月低位。

印度放寬出口掀減價潮 印度是全球最大白米出口國，份額可以超過四成，早前已撤銷所有白米的最低出口價格，另一個巴斯馬蒂白米出口國巴基斯坦亦基於米價回落，撤銷所有白米的最低出口價格。隨着印度放寬大米出口，泰國、越南、緬甸亦相繼為白米出口減價，目的與巴基斯坦一樣——維持競爭力。

不過，泰米出口商協會榮譽主席Chukiat Opaswong表示，就算市場供應增加，泰國白米出口價格原則上會下跌，但跌幅會受其他因素左右，尤其是近期節節上升的泰銖匯價。

泰銖低位反彈逾12% 儘管泰銖兌每美元近日略見回吐，以昨日盤中低位33.16計算，已較今年低位累飆超過12%。

越南業界則尚在觀察印度大米出口增加的影響，出口商Vinarice的行政總裁呼籲同行保持冷靜，不要為了搶生意而貿然減價。