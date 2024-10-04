英或進取減息 鎊匯3周低

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）親自「放鴿」，表示有機會更進取地減息，英鎊兌美元匯價應聲跌至3周低位，昨日低見1.3093，跌幅1.31%，兌港元曾報10.1699。

通脹壓力細 憂中東局勢 雖然中東局勢緊張對經濟構成風險，但貝利表示，令人振奮的是英國通脹壓力沒有英倫銀行所擔心般頑強。如果通脹方面有進一步的好消息，央行可能會在減息方面加快腳步。

他形容中東的地緣政治問題是悲劇、非常嚴重，故正密切地關注中東事態發展。他憂慮油價會變得不穩定，或會導致全球經濟容易遭受1970年代時期的能源衝擊，因若情況變得非常差，能阻止原油成本上升的措施有限。

分析員相信，除了因為行長放鴿外，英鎊昨日下跌也要歸因於中東緊張局勢升溫，資金流入美元避險所致。雖然貝利相信地緣局勢涉及各方都致力維持市場穩定，但分析認為一旦局勢升級，將繼續推低英鎊在內的非美貨幣。市場目前預期11月和12月的議息會議，英倫銀行俱會減息，其中下月減幅或多於四分之一厘。

Tesco上調本財年盈利指引 其實英國經濟並不太差，當地最大超市集團Tesco上調本財年剩餘時間的盈利指引，經調整經營溢利由28億英鎊上調至29億英鎊。

該企上半財年銷售額按固定匯率計增長3.3%，顯示英國消費健康狀況良好，其中零售部門的經調整經營溢利按年升9.73%至15.55億英鎊，部分原因是該超市集團市佔率提升。Tesco和其他主要零售股如JD Sports、Next在近幾周都透露市況增長強勁，這表明英國消費者在生活成本危機緩解後更願意花錢。